Acorde a los plazos del gobierno: senador Castro (PS) afirma que ley corta de isapres será aprobada en enero por la Cámara Alta

Este martes, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), aseguró que la ley corta de isapres será aprobada por la Corporación en el mes de enero y que “debiera estar terminada en abril, porque debiera pasar a la Cámara de Diputados de por medio”.

Lo proyectado por Castro va en línea con la meta fijada por el gobierno. Y es que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó ayer lunes que “la meta es que (la ley corta de isapres) se apruebe en enero en el Senado y pasarla en la Cámara de Diputados y Diputadas, para quede aprobada en abril”.

“Me parece que en eso no va a haber riesgo, algo que sí veo yo en el contenido: si va a poder ayudar o no a resolver el problema. En ese sentido, uno de los dilemas que vamos a tener que ir abordando, y partimos hoy, es hasta dónde le vamos a traspasar el peso del bolsillo a los afiliados la caída de los ingresos de las isapres”, cuestionó en conversación con T13 Radio.

Para el legislador socialista “algo tan simple como eso” es importante, puesto que -a su juicio- “hasta ahora la ley corta, si es que no hay mejoras más estructurales, que es lo que hemos planteado, esto todo se traslada a precio”.

“El Indicador de Costos de la Salud (ICSA) que ya se aprobó en la ley de reajuste al sector público viene en marzo, que es un Índice de Precios al Consumidor (IPC) a la salud. Y en agosto, aprobada la ley corta, vendría un segundo reajuste sin límites, sin umbral máximo”, explicó.

“Una especie de boomerang”

Según el timonel de la Comisión de Salud del Senado, “sería lo más ridículo que si a usted una isapre le debiera por todo lo que son los fallos judiciales una cantidad de plata desde el 2020, hasta ahora, y hay un plan de pago para que usted pueda ir recibiendo lo que le cobraron demás o en el GES que le cobraron demás, resulta que después usted va a tener un plan 20% o 40% más caro para que la isapre le pueda devolver a usted la plata que le debía”.

“Mire lo ridículo que termina siendo una especie de boomerang, en que terminan las mismas personas haciéndose cargo de las deudas de otros. Ese el temor más grande que muchos sentimos y que si no hay un cambio en las reglas (...) que son medidas posibles, razonables y que no afectan a los afiliados como ya han venido afectándose todo este tiempo, hasta la misma justicia podría intervenir”, advirtió el senador.

En ese sentido, Castro espera que “se pueda consensuar” la ley corta de isapres, un proyecto que a su entender “hasta ahora solo está situada en ajustar fallos judiciales, pero me parece mal que los ajuste dejando la pérdida a los mismos afiliados”.