“Actitud de buenos ganadores”: Ramírez afirma que la UDI “empujará” la unidad pierda o gane Matthei

Quedan exactamente siete días para que la ciudadanía elija al próximo Presidente de la República. Las cartas ya están echadas y los ocho candidatos se alistan para el último debate que se llevará a cabo esta noche a través de los canales de televisión.

En las últimas semanas, las encuestas han marcado una tónica que da como ganadora a la carta del oficialismo Jeannette Jara, y deja en segundo lugar al republicano José Antonio Kast. Ya más abajo los puestos varían entre la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) Evelyn Matthei y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

En ese marco, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que desde su colectividad ven con buenos ojos los resultados del domingo 16 de noviembre.

En diálogo con Radio Duna dijo tener la “convicción de que Evelyn Matthei va a ser la mejor Presidenta, y que es la mejor candidata, y esa noche, sea quien pase a segunda vuelta, nuestra actitud va a ser la misma si gana Evelyn Matthei , o si hay alguna otra alternativa, nosotros vamos a empujar por la unidad".

“Yo creo que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta, y nuestra actitud va a ser de buenos ganadores, de acoger a aquellos que también se oponen a este gobierno, y que quieren un cambio, acogerlo, incorporarlo, para que podamos trabajar unidos, y tener un gran triunfo en diciembre“, sostuvo.

Si Matthei no resulta ganadora, Ramirez afirmó que desde “la UDI al menos va a ser un partido que va a tener exactamente la misma actitud, de intentar ser un puente, de intentar que exista unidad".

Esta misma actitud estaría presente en el Congreso. “Nuestros parlamentarios, todos, a partir del 11 de marzo, van a estar en la lógica de la unidad y en la lógica de resolver los problemas de Chile“, aseveró.