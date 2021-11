Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera: así será la votación mañana en el Senado

22 horas duró la jornada de exposición y votación en la Cámara de Diputados el pasado 9 de noviembre, respecto de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Una extensa sesión que comenzó con 15 horas de defensa del libelo acusatorio por parte del diputado socialista Jaime Naranjo, que continuó con 5 horas de defensa por el abogado del Ejecutivo, Jorge Gálvez, para finalmente dar paso a las fundamentaciones de las bancadas y votación.

A pesar de la recomendación negativa por parte de la comisión revisora, con los 78 votos justos -incluyendo al diputado Jackson (RD) y Sabag (DC) que llegaron a eso de las 1 AM-, la acción constitucional fue aprobada, por lo que continúa su revisión en la Cámara Alta este martes 16 de noviembre.

Según detalla la información del Senado, complementado con la explicación de su presidenta, Ximena Rincón (DC); la exposición y votación estará dividida en dos sesiones. La primera, de 9 a 13.30 horas, a fin de escuchar los argumentos de la parte acusadora y la defensa del Mandatario, y la segunda, a las 15 horas, para dar espacio a la fundamentación de cada voto.

“¿En qué consiste? En una relación de la causa que la hace el secretario general del Senado, y luego una instancia en que vamos a escuchar por 60 minutos a los diputados acusadores, y por 60 minutos a la defensa. Y luego, réplica y dúplica de 45 minutos a cada parte”, dijo la senadora Rincón sobre lo que será la presentación de los diputados Leonardo Soto (PS), Gabriel Silber (DC) y Gael Yeomans (CS), y el abogado del Presidente, Jorge Gálvez.

“Luego hay receso, y nos encontramos durante la tarde para que cada una de las y los senadores funden su voto por hasta 15 minutos”, agregó la senadora. Además, terminados dichos fundamentos, se pondrá en votación separada cada uno de los capítulos de la acusación.

“Ese es el proceso, en eso consiste, y mañana durante el día, que es hasta total despacho, se sabrá la decisión del Senado”, concluyó Rincón, precisando que para la aprobación de la AC se requiere de 29 votos.

A menos de 24 horas de exponer ante la Cámara Alta, la diputada Gael Yeomans hizo un llamado a los senadores y senadoras a que tomen “una decisión a conciencia”.

“Hago un llamado por lo mismo, a las y los senadores, para que tengan en consideración que es por la ciudadanía por quien debemos velar, porque además, va a ser la misma ciudadanía quien va a juzgar a este Congreso, si es que va a seguir avalando o no, que la máxima autoridad de la república no cumpla con los estándares mínimos de probidad que se le exige”, dijo la parlamentaria de Convergencia Social.

Apelando también al juicio de la ciudadanía, es que el senador Iván Moreira (UDI) criticó el contexto en que se desarrolla la acción contra el Mandatario. “La AC en tiempos electorales daña la democracia y la credibilidad del Congreso. El Presidente de la República puede ser acusado hasta seis meses después de terminado su periodo, ¿por qué lo hacen a 3 meses de terminar el mandato? No entiendo por qué esta AC se hace en medio de una campaña presidencial. La ciudadanía tendrá que sacar sus propias conclusiones de este hecho”.

Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla (DC), manifestó abiertamente en conversación con radio Pauta que votará a favor del libelo. “Estudié la acusación, la defensa, tengo mi opinión formada y la voy a fundamentar en el momento que me toque. Voy a votar a favor de la acusación. (...) Hay elementos jurídicos que hacen pensar que el origen de esto ha seguido permaneciendo en el tiempo respecto de la condicionante que puso el Presidente y las facultades que también tiene. En conjunto con eso, también hay elementos políticos que trataré de colocar en mi intervención”.

Esta mañana, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la votación de la semana pasada como “un debate muy poco reflexivo, vimos un show, vimos una forma de hacer campañas políticas. Vimos parlamentarios que entraban clandestinos con un PCR pendiente. Entonces la verdad que esperamos del Senado algo distinto”.

“Esperamos de los senadores que no emitan opiniones durante el día, en forma previa, eso no se corresponde con el deber de jurado que deben tener. Respecto de las votaciones nosotros esperamos siempre contar con la máxima capacidad de persuasión y esperamos que en base a la reflexión, a escuchar los alegatos, puedan tenerse el máximo de votos posibles, pero naturalmente hacer una proyección no creo que sea una buena manera de enfrentar las próximas horas”, complementó el ministro Segpres, Juan José Ossa.

Los fundamentos del libelo

La acción contra el Mandatario fue ingresada por diputados de oposición el pasado 13 de octubre a raíz de los hechos develados por la investigación periodística Pandora Papers, en la que se da cuenta de la compra venta del proyecto minero Dominga entre la familia Piñera-Morel y Carlos Alberto Délano por medio de una transacción en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

El texto acusatorio, que consta de 99 páginas, se funda en dos capítulos acusatorios: el primero por vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y el segundo por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

Según detalla el documento, “el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la República”, esto es, que cometió “actos de su administración que vulneran el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación”.

Mientras que el segundo capítulo acusatorio, argumenta que el “Presidente de la República, ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República”.