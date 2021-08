Acusación Constitucional contra ministro Figueroa: diputada Santibáñez pide censura contra presidente de la comisión revisora

Ayer lunes la comisión revisora de la acusación constitucional presentada por la oposición en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, recibió vía telemática al abogado del secretario de Estado, Jorge Gálvez, para abordar la denominada cuestión previa y la contestación presentada, la semana pasada, por la defensa del titular del Mineduc.

Hoy martes, la instancia compuesta por Marisela Santibáñez (PC), Tomas Fuentes (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Guillermo Ramírez (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y presidida por este último, se reunió nuevamente con el objeto de debatir la acción constitucional, su acusación y su respectiva defensa.

Para ello, fueron invitados los abogados Jaime Gajardo Falcón -por parte de la oposición- y el abogado Jorge Gálvez -en defensa del ministro-. Si bien la sesión se llevó a cabo, su objetivo no se cumplió, ya que el abogado constitucionalista citado por la bancada opositora, no pudo asistir.

Según manifestó la diputada comunista -única integrante de oposición- Marisela Santibáñez; la ausencia del abogado Gajardo se debió a la tardía confirmación por parte del presidente de la comisión -el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida- para celebrar la convocatoria.

Un hecho que la diputada reprochó durante la sesión y a raíz de la cual cursó una censura contra Fuenzalida. “[Interpuse un] reclamo de conducta al presidente de esta comisión, quien dejó sin efecto la invitación a nuestro abogado constitucionalista que iba a hacer todo el análisis de la contestación, que es un punto relevante en la Acusación Constitucional”, dijo la diputada en punto de prensa en el Congreso.

“Me parece que es una falta de respeto a la comisión, a mi persona -como la única diputada de oposición-, a la Cámara, y a los compañeros que presentaron la acusación. (...) El día 5 de agosto se tomaron los acuerdos. Cuando no se cumplen los acuerdos no se procede correctamente. La censura al presidenta de la comisión está planteada”, ratificó Santibáñez.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, tanto durante como posterior a la sesión de comisión, expresó que en ocasiones anteriores se han extendido invitaciones después de las 22 horas sin inconvenientes, y negó un intento de “bloqueo” al correcto funcionamiento de la instancia.

“Esta es una comisión que ha trabajado con fair play durante todo su funcionamiento. Hemos invitado y hemos abierto las puertas a todos quienes han querido participar. Algunos fueron, otros frente a la insistencia de la invitación no fueron, como fue el caso de la alcaldesa de Santiago para que expusiera la situación de los colegios de su municipio. Lamentablemente no participó a pesar de que siempre estuvimos abiertos. Invitamos a todos, se escucho por partes iguales a quienes hablaban a favor y quienes defendían la postura del ministro Figueroa”, comenzó Fuenzalida en su explicación desde Valparaíso.

“La invitación que se le hizo al abogado se cursó anoche. Ignoramos por qué no le llegó. La diputada Santibáñez indicó que le llegó muy tarde, cosa que ocurrió durante el transcurso de todo el funcionamiento de esta comisión. De hecho, muchas comisiones se cursaban según la situación del otro día”, argumentó el diputado UDI.

“Aquí no hubo nada extraño, de hecho el abogado de oposición fue invitado a la misma hora que el abogado que defiende al ministro Figueroa. Uno participó y el otro no llegó, pero no se ha hecho ningún tipo de bloqueo, porque ese no fue el espíritu de la comisión durante los más de 15 días que tiene que funcionamiento”, se defendió Fuenzalida.

Palabras que fueron insuficientes para la diputada Santibáñez, quien declaró que “se acabó el fair play en la comisión acusadora. Se tuvo muy buena intención de que todo se diera, pero se falta a un acuerdo, y cuando eso pasa, hay que alzar la voz”.

“Mañana es nuestro último día donde vamos a argumentar y votar. Más allá de donde llegue esta acusación, creemos que el funcionamiento en las distintas comisiones merece el mismo respeto. El argumento de que ‘Mi vida no gira en torno a la acusación y por eso no contesté a tiempo’ (expresado por Fuenzalida durante la sesión) me parece que está fuera de lugar para el respeto que le debemos a nuestro juramento, y las labores que nos asignan. La labor de presidente es voluntaria, lo eligen pero uno decide si asume o no, por lo que debe hacerse cargo”, concluyó la diputada comunista, Marisela Santibáñez.