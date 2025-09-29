Acusan que cuenta estaría vinculada con “grupos de ultraderecha”: PS emplaza a Kaiser y Kast por amenaza de muerte a ministro Gajardo

El Partido Socialista condenó la amenaza de muerte que recibió el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a través de la cuenta de Instagram @soberanía.nacional1, que compartía publicaciones en apoyo al candidato libertario Johannes Kaiser y fuertes críticas a la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Mediante un comunicado expresaron que “estas acciones anónimas y truculentas son inaceptables en un Estado de Derecho democrático como el que rige en Chile”.

El usuario amenazó con “fusilamiento” al titular de Justicia por el “daño a Gendarmería”. Otro de los mensajes decía: “Ministro comunista tenía que ser!!! @jaimegajardofalcon maldito marxista recuerda que te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería esto no se va quedar así malnacido!!! Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente de gendarmería nuevo ladrones de mierda pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez”.

Por lo mismo, el ministerio presentó una denuncia formal a fiscalía ingresada por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.

Además de reprochar la intimidación a Gajardo, el PS emplazó a Kaiser y a José Antonio Kast a pronunciarse sobre los ataques virtuales hacia el ministro.

En el escrito acusan que las amenazas “probablemente, son realizadas por violentistas de ultraderecha que se proclaman afines a sus planteamientos anti gubernamentales”.