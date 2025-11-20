BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ad portas de discusión en el Senado: Vallejo espera que discusión presupuestaria “se siga normalizando”

    Si bien la portavoz reconoció que la discusión "ha sido sumamente compleja por el contexto electoral en que se ha desarrollado y particularmente por la radicalización de las posiciones de la derecha", sostuvo que "ahora efectivamente tendemos a un debate más normalizado"

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 10 de noviembre 2025. La Ministra Camila Vallejo y el Ministro Nicolas Grau realizan voceria en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó este jueves la compleja tramitación del Presupuesto 2026 en el Congreso, proyecto que en nueve días más debe ser despachado a ley.

    Este jueves, de hecho, a las 12.00 horas inicia la discusión en el Senado al respecto, luego de que el martes la Cámara de Diputadas y Diputados lo despachara con casi la mitad de las partidas rechazadas, vale decir, el 42% de ellas.

    En conversación con Súbela Radio, la secretaria de Estado reconoció que “la discusión de esta Ley de Presupuestos ha sido sumamente compleja por el contexto electoral en que se ha desarrollado y particularmente por la radicalización de las posiciones de la derecha, de una parte de la derecha con la cual habíamos logrado en todo este tiempo tener importantes acuerdos y que se desarrollaron gracias a que tanto los parlamentarios de Chile Vamos como del propio oficialismo y gobierno hemos cedido nuestras posiciones iniciales para poder encontrar esos acuerdos y destrabar iniciativas legislativas tan importantes como fue la reforma de pensiones, que es la más emblemática".

    “A diferencia de esa tónica que se había desarrollado en los últimos años, en este marco de la Ley de Presupuestos, se generó una realidad distinta y lo atribuimos particularmente obviamente al contexto electoral", acotó.

    Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo proyectó que “ahora efectivamente tendemos a un debate más normalizado y por lo tanto creemos que no solamente el que se hayan aprobado 19 de las 33 partidas una señal de eso, sino que el diálogo que se está sosteniendo hasta el momento con el Ministerio de Hacienda por parte de los parlamentarios tiende a ser en otro tono y por lo tanto nosotros esperamos que esta discusión se siga normalizando e ir reponiendo algunas partidas que son súper importantes y que lamentablemente habían sido rechazadas como Interior, Educación, Salud y Minería”.

    “Tenemos responsabilidad fiscal, aquí no es aumentar gasto porque sí o como de lugar, sino que hay que ser responsable, pero siempre también poniendo en el centro que hay necesidad social y por lo tanto tenemos que seguir teniendo responsabilidad social y no hacer recortes en aquellas áreas donde la gente no necesita recortes, necesita que el Estado ponga más recursos para mejorar los servicios", añadió.

    Más sobre:Camila VallejoPresupuestoPresupuesto 2026SenadoGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf anuncia investigación administrativa y revisión de protocolos de seguridad tras tragedia de Torres del Paine

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Kaiser se suma a reuniones con republicanos y jefe de campaña de Kast

    Desarticulan dos organizaciones criminales en investigación por robo de salmones: hay 22 detenidos

    Lo más leído

    1.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    2.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    3.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    4.
    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    5.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast
    Chile

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast

    Ad portas de discusión en el Senado: Vallejo espera que discusión presupuestaria “se siga normalizando”

    Kaiser se suma a reuniones con republicanos y jefe de campaña de Kast

    ¿Éramos más felices en 1975 o 2025? La preferencia de los chilenos y cómo se compara con el resto del mundo
    Negocios

    ¿Éramos más felices en 1975 o 2025? La preferencia de los chilenos y cómo se compara con el resto del mundo

    Justicia hispana condena a Meta a pagar US$ 550 millones a los medios digitales españoles por competencia desleal

    Mercados globales y las acciones tecnológicas suben tras sólidos resultados de Nvidia

    Qué es Gemini 3 y qué novedades trae la IA “más inteligente” de Google
    Tendencias

    Qué es Gemini 3 y qué novedades trae la IA “más inteligente” de Google

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania

    Soy psiquiatra de Harvard y esta dieta está mostrando mejoras en depresión y otros trastornos mentales

    Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026
    El Deportivo

    Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026

    El extraordinario formato que pretende Sudamérica para las Eliminatorias del Mundial 2030

    El millonario motivo por el que la directiva del Barcelona le pidió a Robert Lewandowski que deje de hacer goles

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región
    Cultura y entretención

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio
    Mundo

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Meta es condenada a pagar 479 millones de euros a medios digitales españoles por competencia desleal

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?