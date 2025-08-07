Aedo cuestiona dichos de Frei y desliza que su respaldo a texto constitucional de 2023 “también podría ser una traición a los principios”

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, reprochó los argumentos que esgrimió el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle para manifestar su rechazo al apoyo de la Democracia Cristiana frente a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

El exmandatario cuestionó la decisión de la junta nacional y afirmó que la decisión “traiciona los principios” del partido por intereses electorales.

En diálogo con CNN, este jueves, si bien señaló que respeta la postura de Frei y la diversidad de opiniones en la colectividad, igualmente reprochó las palabras con las que eligió comunicar su postura y recordó el debate en torno al proceso constitucional de 2023, cuando el exmandatario optó por apoyar el texto constitucional yendo a contramano de la decisión de la Falange de rechazar el borrador, que despertó una serie de críticas por el trabajo del Partido Republicano en el Consejo Constitucional.

“Yo entiendo sus dichos en el marco de una discusión política, pero yo pudiese decir que el texto constitucional partisano de la extrema derecha que él votó a favor podría ser también una traición a los principios de la Democracia Cristiana y que la gente en Chile rechazó por una amplia mayoría. Yo no ocupo ese lenguaje en mis palabras, respeto las ideas", señaló el legislador.

Asimismo, manifestó: “Estos días he escuchado mucho hablar de principios, yo solo quiero recordarle a la ciudadanía que China, el país más grande, es dirigido por un Partido Comunista. A tantos que he escuchado esgrimir principios en estos días, me encantaría entonces que dijesen si aplican esos mismos principios en sus negocios, porque los veo encantados exportando a China, y no les he escuchado ni una palabra respecto a los principios cuando se trata de sus negocios y su dinero".

Pese a esto, el diputado dejó en claro que no es de los partidarios de enviar al tribunal supremo al expresidente, ya que la “tolerancia es un punto importante y es un valor de la Democracia Cristiana”.