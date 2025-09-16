SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Agenda de DD.HH. revive fractura en el Senado: oficialismo acusa “chantaje” para ley en favor de presos de Punta Peuco

En una reñida sesión, este lunes, la Cámara Alta aprobó el proyecto que regula la declaración de ausencia por desaparición forzada. Además, se avecina la discusión de otra reforma compleja, la que permitiría a los presos por violaciones a los DD.HH. acceder a un cumplimiento alternativo de penas.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
Claudio Cavalieri

Tal como hace treinta años atrás, la agenda legislativa en materia de Derechos humanos volvió a exponer un abrir una división en el Senado de la República.

Este lunes, en la Cámara Alta se vivieron momentos tensos en la discusión del proyecto de ley de autoría de la diputada Lorena Pizarro, PC y patrocinada por el Ejecutivo, que regula la declaración de ausencia por desaparición forzada.

Si bien la iniciativa -que crea un registro para que familiares de víctimas puedan pedir certificados con fines civiles y administrativos- fue aprobada y despachada a la Cámara de Diputados, el debate no fue sencillo. De hecho, la oposición pidió 11 votaciones separadas y en la mayoría hubo un resultado reñido.

Además, en el Senado se avecina la discusión de otra reforma compleja, la que permite el cumplimiento alternativo de personas mayores o con enfermedades terminales. Esta otra iniciativa, de autoría del senador Francisco Chahuán (RN), tendría un beneficio directo en algunos condenados por causas de derechos humanos, hoy mayoritariamente recluidos en el penal de Punta Peuco y también en el complejo carcelario de Colina. La apuesta del bloque opositor es votar ese proyecto entre octubre y noviembre en la sala, justo en la víspera de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

El problema es que ambas reformas instalaron un clima de desconfianza en los principales bloques del Senado. Mientras en la derecha expresaban su temor que el instrumento de la declaración de ausencia sea mal usado, en el oficialismo cuestionaron un intento de chantaje para dar curso al proyecto que favorecería a los presos de Punta Peuco.

En el debate en la sala, el senador Fidel Espinoza (PS) dijo que “un proyecto de ley para dejar libres a esos criminales es un dolor para Chile y su democracia” y emplazó a las bancadas de oposición a retirar “esa iniciativa (para condenados) que ustedes han puesto como condicionamiento para verlas las próximas semanas para poder votar este proyecto (sobre detenidos desaparecidos)”.

“Con los derechos humanos no se no se chantajea”, agregó Espinoza, quien emplazó directamente Chahuán, quien preside de la Comisión de DD.HH. del Senado.

En respuesta, Chahuán negó esas intenciones, pero defendió la tramitación paralela de ambos proyectos. Incluso, junto al presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), el senador viñamarino fue uno de los votos decisivos para que la iniciativa sobre declaración de ausencia fuera despachada casi en su totalidad, a pesar del rechazo en bloque de la derecha.

“Es importante entender que los Derechos Humanos no pertenecen a un sector político determinado, y nuestro deber como parlamentarios es justamente establecer mecanismos que permitan que todos los derechos humanos de todos y cada uno de los chilenos sean salvaguardados”, comentó Chahuán al ser consultado por La Tercera ante los emplazamientos.

Incluso, el senador de RN añadió que “he sido absolutamente coherente, desde pedir más recursos para el Servicio Médico Legal para la adecuada identificación de los restos que estaban en el servicio, en cajas, esperando años, hasta el apoyo al Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos (impulsado por el gobierno), hasta la necesidad justamente de aprobar la declaración de ausente, que yo la puse en discusión. Hasta temas que dicen relación con cumplimiento alternativos para las personas mayores, denunciando el hacinamiento que he visto en las cárceles de Chile. Hay que entender que la privación de libertad no es igual a la privación de la dignidad”.

Las sospechas levantadas por Espinoza -de que la oposición intenta amarrar el avance de proyectos de DD.HH., entre ellos los que complementan el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos- eran compartidas por los otros legisladores oficialistas.

De hecho, la bancada de senadores socialistas, la semana pasada, hizo un punto de prensa colectivo, en una suerte de demostración de fuerzas, para repudiar lo que calificaron como la “Ley Krassnoff”, en referencia al brigadier de Ejército (r), Miguel Krassnoff, quien registra cerca de 25 condenas por violaciones a los DD.HH. y que hoy está en prisión en Punta Peuco. Para frenar esa medida, además, anunciaron una reforma constitucional para prohibir la entrega de beneficios carcelarios e indultar a condenas por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte el senador Daniel Núñez (PC) también añadió que “tengo la sospecha fundada, por los discursos que dieron algunos senadores de derecha, que busquen tratar de empatar con el proyecto de ley que establece la impunidad para los criminales que han cometido delitos de lesa humanidad y están presos en Punta Peuco. Intentar eso sería realmente algo vergonzoso”.

Desconfianza

Aunque el proyecto de declaración de ausencia para detenidos desaparecidos era una medida que quedó pendiente de las comisiones de reparación y reconocimiento de víctimas de la dictadura, en la tramitación de esta iniciativa, la oposición ha dejado en claro que no confía en el buen uso que podría tener esta nueva herramienta jurídica.

En el debate anterior que se dio en la Cámara Baja, el diputado Luis Sánchez (republicano) dijo que las violaciones a los DD.HH. eran una verdad histórica, pero a su juicio el proyecto de Lorena Pizarro (hija de detenido desaparecido) pretendía disfrazar “una máquina de producción de indemnizaciones y de reparaciones económicas”.

En el debate en el Senado, insinuaciones de ese tipo no fueron tan explícitas. Sin embargo, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, planteó una especial preocupación por una norma que, a su juicio podría, permitir la calificación de nuevos casos de detenidos desaparecidos por parte del Ejecutivo.

“Nos parece que es extremadamente delicado, que por actos meramente administrativos se dé la calificación de desaparición forzosa de una persona. Para nosotros, es exigencia que eso pase por una sentencia judicial, firme, y no por una querella (presentada por el gobierno, tal como lo estipulaba el proyecto, tras un procedimiento reglado)”.

Pese a la defensa que hizo de esa materia, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), ese fue único punto que la oposición pudo rechazar al lograr alinear los votos de Chahuán y Ossandón.

Más sobre:PolíticaSenadoAgenda de DD.HH.Punta Peuco

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desde el regreso de los paracaidistas hasta el mayor número de funcionarios en siete años: las novedades de la Parada Militar

Secretaría general de la ONU: Oficialismo presiona a Boric por gesto a Bachelet durante discurso en Nueva York

Fuera de la papeleta: Rincón se lame las heridas y se reinventa en el comando de Matthei

Un Tricel todopoderoso: el largo historial de casos en que el máximo tribunal electoral expulsó de la papeleta a candidatos

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood

Netanyahu admite que Israel enfrenta un “aislamiento” prolongado mientras lanza ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

4.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

5.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Desde el regreso de los paracaidistas hasta el mayor número de funcionarios en siete años: las novedades de la Parada Militar
Chile

Desde el regreso de los paracaidistas hasta el mayor número de funcionarios en siete años: las novedades de la Parada Militar

Agenda de DD.HH. revive fractura en el Senado: oficialismo acusa “chantaje” para ley en favor de presos de Punta Peuco

Secretaría general de la ONU: Oficialismo presiona a Boric por gesto a Bachelet durante discurso en Nueva York

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal
Negocios

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Andina y Los Bronces: el “proyecto Ramsay” que será la cuarta mina más grande del mundo y que trajo a Chile al CEO de Anglo American

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita
Tendencias

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

En vivo: sigue la jornada inaugural de la Champions League
El Deportivo

En vivo: sigue la jornada inaugural de la Champions League

Sifup le pide a la ANFP que denuncie: el lío que desata el director de Azul Azul que involucra a jugadores de Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Arsenal por la Champions League

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood
Cultura y entretención

La rúbrica Robert Redford: cómo el actor tumbó estereotipos y se convirtió en un coloso de Hollywood

El amor, el seminario, el servicio militar y el teatro: Víctor Jara y sus años formativos

Una Propuesta Indecente: cuando Robert Redford puso en jaque a las parejas del mundo con la pregunta más incómoda

Netanyahu admite que Israel enfrenta un “aislamiento” prolongado mientras lanza ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza
Mundo

Netanyahu admite que Israel enfrenta un “aislamiento” prolongado mientras lanza ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe

Ecuador declara el estado de excepción en 7 provincias por las protestas contra el fin del subsidio al diésel

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse