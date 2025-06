Agrupaciones sociales que promovieron el Rechazo en 2022 se suman a campaña presidencial de Evelyn Matthei

A un día de las primarias presidenciales del oficialismo, algunas organizaciones de la sociedad civil decidieron sumarse a la campaña de Evelyn Matthei.

“Voces ciudadanas por Evelyn Matthei”, así se llama el equipo conformado por diversas agrupaciones que apoyaron el Rechazo en 2022, y que hoy se unen a la campaña de la gremialista.

Al respecto, la exalcaldesa señaló: “Yo quiero agradecer muy fuertemente este respaldo de Voces por Evelyn y justamente de lo que se trata es cómo lograr que las causas de los ciudadanos estén por sobre las causas políticas".

“Hemos insistido muchísimo que la mayoría de los problemas de los chilenos y de las chilenas no son políticos, no son de izquierda, no son de derecha, son problemas que se resuelven o no se resuelven correctamente. De eso se trata. Entonces cuando uno ve que hay un problema de seguridad ciudadana o de inmigración descontrolada, cuando uno ve que muchas jóvenes estudian en la universidad, en un centro de formación técnica, en un instituto o salen del colegio y no encuentran trabajo. Cuando muchas mujeres en realidad necesitan trabajar y no encuentran empleo, de eso estamos hablando. Estamos hablando de cómo poner los problemas reales de los chilenos por sobre la política, por sobre los partidos, por sobre la ideología”, continuó.

“Por eso que yo lo agradezco tanto, porque ellos son los que finalmente llamaron a todo Chile a rechazar un texto que era profundamente ideológico y que nos hubiera hecho mucho daño como país. Necesitamos todas esas voces. Necesitamos unir todas esas voces para sacar a Chile adelante como merece” , agregó.

¿Quiénes se suman a la campaña?

En esta primera instancia se incorporan:

1- Juntos por Chile

2- Pueblos Originarios por La Paz

3- Movimiento Agua para el Campo

4- Adultos mayores por Chile

5- Jóvenes para Chile

6- Movimientos Vivienda

7- Grupo de Charlas Constitucionales

8- Grupo por la Libertad Religiosa

9- Constitución Para Todos

10- No más violencia