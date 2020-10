Alcalde Alessandri se suma solicitud de grupo de diputados RN que pide a Desbordes competir como candidato presidencial

En agosto pasado, cuando habían pasado solo 17 días desde que Mario Desbordes dejara su escaño de diputado para asumir como ministro de Defensa, algunos de sus excompañeros de bancada salieron a pedir públicamente que el secretario de Estado compitiera como candidato presidencial.

A poco más de dos meses de dicha solicitud, parlamentarios de la colectividad que presidía Desbordes reactivaron la ofensiva, incluyendo esta vez una nueva voz: la de alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; quien, para algunos, fue visto en su momento como una opción presidencial del partido.

En una carta, firmada por ocho diputados -Camilo Morán, Erika Olivera, Hugo Rey, Francisco Eguiguren, Andrés Celis, Jorge Durán, Andrés Longton y Pablo Prieto-, además del presidente de la juventud del partido, Javier Molina, y el alcalde Alessandri, el grupo pide a Desbordes que asuma el desafío para las próximas elecciones, programadas para noviembre de 2021, destacando que el el plebiscito del pasado domingo dejó como “lección” que se necesitan “políticos conectados con la ciudadanía, capaces de empatizar con la gente y que atienda con urgencia sus demandas”.

Desbordes fue uno de los impulsores en su sector del acuerdo sellado en el Parlamento el 15 de noviembre que gatilló la realización del plebiscito y, posteriormente, uno de los rostros al interior de Chile Vamos de la opción del Apruebo.

Destacando ambos factores, en la misiva los diez representantes aseguran que la labor de Desbordes es “destacada", señalando que se trata de “un hombre que sale de la trinchera y entiende que para lograr acuerdos hay que conversar con tolerancia, en un país con distintas miradas. Su figura inspira confianza y no odiosidad. Su talante político está demostrado. Gestor de acuerdos, que dejó a RN como el partido mejor evaluado, y en otros puntos, permitió en el momento justo, abrir la discusión en el sector respecto al retiro del 10% de la AFP empatizando con el sufrimiento de muchas familias”.

Agregan luego que “su liderazgo es valioso y por lo mismo, decimos con fuerza que ese es el liderazgo que Chile necesita para los tiempos que vienen. Alejado de los dogmas y conectado con la realidad. Ministro Desbordes: sabemos que hoy está concentrado en las labores que le ha encomendado el Presidente de la República, pero con humildad, queremos pedirle que sea el candidato presidencial de Renovación Nacional”.

“Sabemos que falta tiempo para las elecciones presidenciales, pero a través de esta vía, queremos iniciar el camino para convencerlo de que es el hombre capaz de encabezar un proyecto convocante, de acuerdo a los tiempos que vivimos y liderar el futuro de nuestro país. En este minuto, RN, ya necesita pensar en su candidato presidencial. Nosotros, nos la vamos a jugar para convencerlo. Mario Desbordes tiene que ser la carta del partido que vaya a competir en las primarias con nuestros socios de Chile Vamos”, concluye el documento.

Bellolio: “Si alguien se inscribe en una primaria no puede ser parte del gabinete"

Poco después de conocida la carta, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, fue consultado al respecto, considerando que Desbordes se desempeña como ministro y en algún minuto tendría que salir del gabinete si resolviera competir para la presidencial.

Al respecto, el portavoz de La Moneda aseguró que las definiciones en esa materia estarán en manos de las colectividades oficialistas, que si un ministro participa de la primaria del sector “no puede ser parte del gabinete". Dijo además, que el Ejecutivo “no está buscando candidatos”.

“Como gobierno nosotros creemos que los partidos políticos van a ser quienes van a decidir sus cartas presidenciales, si es que hay un ministro, subsecretario o intendente que quiere postularse como candidato presidencial tiene que seguir la ley y en el caso de Chile Vamos hay una primaria que es el próximo año. Si alguien se inscribe en una primaria no puede ser parte del gabinete. Queremos insistir en que el gobierno no está buscando candidatos, ni llamando a que unos lo sean o no lo sean, eso depende de los partidos políticos”, sostuvo.