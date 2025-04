Alcalde Iglesias solicita pronunciamiento de Contraloría por anticipación con que delegado Durán debería comunicar eventos masivos

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, junto a los diputados Henry Leal (UDI), Miguel Mellado (RN) y Jorge Alessandri (UDI) llegó hasta las dependencias de la Contraloría General de la República para solicitar al organismo un pronunciamiento, respecto a la anticipación con la que la Delegación Presidencial Metropolitana debería comunicar a los municipios su conformidad para la realización de eventos masivos.

La acción que emplea el jefe comunal responde a su molestia con el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, luego de que -según acusa Iglesias- la autoridad autorizara un evento a casi una hora de ya haber iniciado.

En concreto, se trataba de eventos masivos que se efectuaron el fin de semana largo de Semana Santa en el Hipódromo Chile, a propósito de la tercera versión del “Respira Festival”.

Iglesias acusó que “a 44 minutos de ya iniciado el evento, la Delegación Presidencial me informa del visto bueno para dos días de fiesta de doce horas en pleno fin de Semana Santa. Los alcaldes no tenemos facultades para prohibir este tipo de eventos, solo para fiscalizar y multar, y en eso no fallaremos. Pero necesitamos mayor apoyo y diligencia por parte de la Delegación”, sostuvo.

En ese contexto, el jefe comunal señaló esta jornada que solicitó a la Contraloría que se “pronuncie respecto a la legalidad de los actos administrativos del delegado presidencial Gonzalo Durán, en particular respecto a cuatro eventos que han llegado a la dirección de conformidad el mismo día en que se realiza el evento” .

El alcalde especificó que se trata de “dos partidos de Colo Colo, el partido contra Fortaleza, que terminó lamentablemente con dos personas fallecidas, y dos eventos en la comuna Independencia que la conformidad llegó el mismo día”.