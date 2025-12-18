Alvarado evalúa positivamente proceso de cambio de mando: “Hay un ánimo de que esto funcione de la mejor manera”

El exministro y hoy delegado de José Antonio Kast para el proceso de cambio de mando presidencial, Claudio Alvarado (UDI), se refirió al estado de las gestiones con el gobierno del Presidente Gabriel Boric para concretar esta tarea.

En diálogo con Radio Agricultura, dio cuenta, en primer lugar de que “en los próximos días el gobierno debería emitir un instructivo presidencial en el cual le dan la bajada a todos los ministerios de cuál es la información relevante que tienen que preparar de manera uniforme para que pueda ser recepcionada por la autoridad de competente. Y a nosotros nos interesa que el corte de esa información sea lo más cercano posible a la fecha de asunción del presidente electo".

Las reuniones bilaterales, dijo, deberían concretarse entre la segunda quincena de febrero. “Hay un ánimo sumamente positivo de que esto funcione de la mejor manera posible, y no suceda algo como lo que nos pasó lamentablemente en el 2010. A mí me tocó asumir la subsecretaría de Segpres y ni siquiera teníamos la base de datos histórica de los proyectos de ley que se habían tramitado en el Congreso. O sea, tuvimos que reconstruir todo desde cero. A mi juicio, yo creo que hoy día hay mucho más madurez, hay conciencia de que un cambio de gobierno es una situación normal, que el país necesita tener una continuidad operativa, desde el punto de vista de sus políticas públicas, y no tiene ningún sentido hacer niñerías como borrar los computadores, borrar la información sensible".

Kast junto al presidente de Republicanos Arturo Squella, su asesor económico Jorge Quiroz, su esposa Pía Adriasola y el exministro Claudio Alvarado. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Yo creo que hay una mirada hoy día totalmente distinta, y espero que eso se materialice como corresponde en ese instructivo presidencial que me imagino se emitirá en los próximos días”, precisó.

En cuanto al interés manifestado por Kast para vivir en La Moneda con el argumento de reducir el gasto fiscal y las dificultades que supone habitar un monumento nacional, acotó que “siempre hay un lugar. Con buena voluntad todo se puede hacer. Aquí lo valorable y lo destacable es que el presidente ya ha anunciado su decisión. Estamos en un gobierno, él ha señalado que es un gobierno de emergencia y qué mejor que un gobierno de emergencia estar 24-7 disponible para la ciudadanía”.

“Yo creo que se está muy lejos de hacer una remodelación o un cambio radical de la infraestructura actualmente vigente. Básicamente de una acomodación de espacios que se no altera en nada la estructura del edificio o su condición de patrimonio nacional”, aseveró. En cuento a si entonces se materializaría la decisión de Kast, manifestó que “sí. Esa es la voluntad que ha manifestado el presidente electo y yo creo que así va a ser”.