Alvarado llega a La Moneda para reunirse con Elizalde: cita da inicio a ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

Hasta el Palacio de La Moneda llegó Claudio Alvarado para concretar su esperado encuentro con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

La cita entre Elizalde y su sucesor es la primera de una serie de bilaterales que sostendrán los actuales ministros de Gabriel Boric con los ministros entrantes que asumirán el 11 de marzo, con José Antonio Kast.

Si bien, esta no es la primera reunión formal que ambos sostienen (ya se habían reunido el 15 de diciembre por el proceso de cambio de mando y el 19 de enero por los incendios en Ñuble y Biobío), en esta oportunidad los temas a tratar se deberían centrar netamente en el traspaso de la cartera de Interior.

Una vez se concrete el encuentro entre ambos, comenzará la ronda de reuniones bilaterales entre los representantes de los otros 24 ministerios del gabinete.

Para estos encuentros se deben considerar las vacaciones que se tomen las autoridades salientes y entrantes. No obstante, todos los ministros de Boric han manifestado su voluntad de participar de estas reuniones con sus sucesores.