Alvarado se reúne con la UDI y llama a contener expectativas ad portas de inicio del gobierno de Kast

Tras sostener la reunión de traspaso con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el futuro titular de la cartera, Claudio Alvarado (UDI), se trasladó este lunes hasta la sede de su partido, en Providencia, para reunirse con la directiva y la comisión política de la Unión Democrática Independiente.

El encuentro tuvo como eje las prioridades del gobierno entrante y el rol que asumirá la colectividad una vez que José Antonio Kast llegue a La Moneda el próximo 11 de marzo.

Al término de la cita, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, explicó que la conversación estuvo marcada por el diagnóstico del momento que atraviesa el país.

“La actual situación es muy dura, muy difícil, y por eso los problemas de los chilenos no se van a poder resolver de un minuto a otro ”, señaló. En esa línea, afirmó que se abordó la necesidad de actuar con una mirada de mediano y largo plazo, comprometiendo al partido a trabajar en equipo y a mantener lealtad con el Ejecutivo entrante.

Según asistentes a la reunión, Alvarado transmitió dos mensajes centrales.

Por un lado, subrayó que gobernar exige pragmatismo y capacidad de adaptación a escenarios complejos. Por otro, hizo un llamado explícito a mantener expectativas realistas respecto del desempeño del gobierno, advirtiendo que no todos los ajustes podrán materializarse de manera inmediata durante los primeros meses de gestión.