Álvaro Elizalde llama a Chile Vamos a hacer un “esfuerzo” para lograr declaración conjunta de cara a los 50 años del Golpe

La noche de este martes, las directivas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) dieron a conocer una declaración ad portas al 11 de septiembre, como una forma de hacer frente a las gestiones realizadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric para la firma de un documento transversal de las fuerzas oficialistas y de la oposición en el marco de la conmemoración número 50 del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

El llamado “Compromiso de Santiago” propuesto por La Moneda incluye cuatro puntos, como el cuidado de la democracia y el respeto a la Constitución, la condena a la violencia, defender los derechos humanos y fortalecer la colaboración entre Estados.

Sin embargo, en Chile Vamos surgieron dudas por adherir al texto, más que por la declaración misma, por lo que consideran falta de garantías para participar de la ceremonia en Palacio y la posibilidad de que ésta se se transforme en un “evento ideológico” que sea usado políticamente por el gobierno. En esa línea optaron por restarse del evento.

Para el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), aún hay margen para llegar a un consenso con la oposición y así firmar un compromiso conjunto. Es por eso que, este miércoles, llamó a Chile Vamos a hacer un “esfuerzo” para lograr una declaración que sea transversal a todos los sectores políticos.

“Sería una buena señal para el país que todos los sectores políticos se sumaran a una declaración explícita respecto de valores que debieran ser compartidos. La suma de declaraciones parciales o separadas no hace más que reforzar aquello que tenemos que superar, que es la división. Insisto, todos tenemos que comprometernos a cuidar la democracia y a condenar los golpes de Estado. Si no tomamos lecciones del pasado, los países que no lo hacen vuelven a cometer los mismos errores”, señaló Elizalde en conversación Tele13 Radio.

En ese sentido, planteó que “si esta fecha representa un quiebre democrático, la pregunta es por qué no hacer el esfuerzo de una declaración conjunta porque una serie de declaraciones separadas no hace más que consolidar esta percepción, que es expresión de un dato histórico que es el quiebre, debería haber un esfuerzo para una declaración conjunta para avanzar hacia un patrimonio cultural compartido respecto de la importancia de la democracia”.

El ministro procuró cuidar el tono de sus declaraciones y descartó calificar la postura de Chile Vamos, porque -aseguró- aún hay espacio para que Chile Vamos y el resto de la oposición concurra el 11 de septiembre a la convocatoria del Presidente Boric a los partidos a firmar un compromiso por la democracia, en el marco de un acto que recibirá el nombre de “Por la democracia, hoy y siempre”.

“Espero que así sea, el Presidente ha hecho una convocatoria explícita para precisamente dar una señal de lo que hemos aprendido como sociedad respecto del episodio más doloroso de nuestra historia. Sería una buena señal porque es un precedente relevante para las nuevas generaciones”, destacó.