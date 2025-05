Ante peticiones de renuncia: Grau sale en defensa de Maisa Rojas y asegura que ministra “no tiene nada que ver” con fallido proyecto de litio

Son varias las voces oficialistas que se han manifestado para pedir la salida de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, del gabinete.

Esto, luego del desistimiento por parte de las empresas chinas BYD y Tsingshan de desarrollar proyectos en el norte de Chile.

Según informó Diario Financiero, al tomar la decisión de renunciar a la adjudicación que se enmarcaba en la estrategia nacional del litio, las empresas criticaron al gobierno por la “permisología”.

Es bajo ese marco que parlamentarios del Socialismo Democrático están pidiendo la remoción de la secretaria de Estado.

En medio de la gira presidencial por el norte, la prensa presente quiso consultarle a la ministra aludida sobre el tema, pero fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien abordó la situación.

“Quiero ser muy claro, la ministra Maisa Rojas y el Ministerio de Medio Ambiente no tienen nada que ver en este problema y si alguien tiene alguna duda al respecto, yo se lo puedo explicar con calma, nos podemos tomar un café donde quieran y aclararlo”, defendió Grau.

“No tiene nada que ver porque este proyecto no entró al sistema de evaluación ambiental. O sea, eran proyectos más industriales. Los proyectos industriales, en general, como una planta de este tipo, no son tan complejos de tramitación ambiental. Entonces, quienes piensan que esto tenga que ver con algo de la tramitación ambiental, realmente no tienen nada que ver”, reiteró.