Apoyo “sin condiciones”: el llamado de Kast a Matthei si él pasa a segunda vuelta presidencial contra candidato del progresismo

En una entrevista radial la mañana de este jueves, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, hizo un llamado a la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, en el escenario de que él pase a la segunda vuelta presidencial.

En diálogo con Radio Infinita, el presidenciable solicitó que los eventuales apoyos para enfrentar a la izquierda sean sin condiciones.

“Yo espero que la persona que vea que Chile puede tener un cambio real, y haya estado en la misma vereda, empujando el carro igual que yo, si es que no pasa la segunda vuelta, y paso solo yo con alguien de izquierda, se sume sin condiciones”, dijo.

Y luego agregó: “Ahora, el apoyo es para pedir el voto a Chile, no es por mí. Y después tendremos que hacer gobierno”.

“Nosotros como Partido Republicano solos, no tenemos ninguna capacidad de proveer todos los cargos de la administración pública. Incluso, si uno mira todo el conglomerado de derecha, y lo que nosotros queremos hacer, que es destacar y relevar, darle importancia a los funcionarios públicos con convicción, con trayectoria, bueno, no todos van a ser del Partido Republicano. Y no todos van a ser de Chile Vamos, hay personas que no tienen color político, y que son grandes servidores públicos”, recalcó.

En la conversación radial, Kast también se refirió a la candidatura de Johannes Kaiser (PNL) y la posibilidad de que se baje de la carrera a La Moneda.

“Nosotros en esto, de verdad, hemos sido muy cuidadosos. Nosotros no queremos presionar a ningún candidato. Y básicamente nos interesa que la ciudadanía elija”, sostuvo.