Apoyos en republicanos y Chile Vamos la emplaza a competir en otra comuna: opción de Cubillos en Las Condes agita a la derecha

Con rostro de preocupación, pasadas las 17.00 horas de este miércoles, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, protagonizó un punto de prensa en el Senado. “Chuta, me van a preguntar por Las Condes”, expresó antes de llegar al micrófono.

El municipio, que actualmente administra la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), ha sido un tema controversial al interior de la oposición, puesto que es un territorio en el que el Partido Republicano sinceró que está dispuesto a competir, lo que ha provocado tensiones en la derecha.

En ese escenario, las declaraciones que la exministra de Educación Marcela Cubillos dio este miércoles a La Tercera cayeron como un balde de agua fría entre algunos del sector.

“Estoy evaluando seriamente la posibilidad de ir como candidata independiente en la comuna de Las Condes. Siempre he trabajado por la unidad de la derecha. En estos días se ha instalado una competencia y un germen de división que no hace bien”, dijo la también exconvencional y exmilitante UDI.

Sus palabras remecieron a los partidos de derecha, en consideración de que la UDI quiere mantener el cupo en Las Condes en un contexto en que Peñaloza ha sido cuestionada por las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en el municipio. El partido, en todo caso, no ha defendido la repostulación de la actual jefa comunal, sino que más bien ha dicho que quiere que primero se resuelvan los asuntos del municipio.

Esta postura, de hecho, es la que genera molestia entre algunos en la derecha, ya que transmiten que el gremialismo no quiere confirmar a Peñaloza solo para “ganar tiempo” y evitar perder el cupo.

Ante el anuncio de Cubillos, el senador Macaya dijo -en el punto de prensa- que “valoro y celebro (...) que muchas personas pongan a disposición sus liderazgos para un momento desafiante para Chile, que es tratar de generar la mayor unidad, la mayor fuerza en la oposición para recuperar los municipios (...)”.

Sin embargo, el timonel de la UDI advirtió que “hay que conversar con esos liderazgos, y con ella (Cubillos) también, sobre dónde pueden aportar más”, deslizando que podría ir a disputar otra comuna.

En esa línea, el senador añadió que “respeto que todos manifiesten esta disposición, pero ojalá no se trate de aventuras personales, por la unidad y el bien del sector. Ella (Cubillos) ha manifestado algo que para mí es muy valioso, que tiene que ver con poner a disposición el liderazgo, pero creo que no puede ser en una competencia en un lugar donde la oposición, la derecha, ya tiene un cupo garantizado”.

Pero eso no es todo. Aunque sin explicitarlo, Macaya se abrió a la opción de que algún otro personero de la derecha se quede con el municipio que actualmente pertenece a la UDI: “En Las Condes, te lo firmo hoy día, va a haber un alcalde de derecha en 2025, sea Daniela Peñaloza (...) o sea incluso otra persona. Es una conversación que se está dando”.

El jefe de bancada de los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló en sus redes sociales que “es clave que figuras como Marcela Cubillos se decidan a competir en las municipales. Como oposición tenemos un quinto de los municipios de Chile. Imposible peor”.

Sin embargo, el diputado -quien representa el Distrito 11, que incluye a Las Condes- también envió un recado a la exministra: “Ojalá te animes a ir en alguna de las 270 comunas en manos de la izquierda”.

En esa misma línea, el exconvencional Hernán Larraín (Evópoli) publicó en X: “Gran noticia que quieras ser candidata, Marcela Cubillos. ¿Pero por qué ir por una comuna donde gobierna tu expartido? La derecha está en solo 70 municipios de 345. No es necesario dividir. Juégatela por una comuna popular en manos de la izquierda”.

Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón sostuvo que “me parece estupendo que Marcela Cubillos vuelva a la política, vuelva al ruedo. Una mujer capacitada, inteligente, eficiente, ejecutadora. Tiene todas las chances de ganar”.

En todo caso, Ossandón reconoció que a mí me encantaría que no fuera en Las Condes (...), nosotros tenemos que ir a ganar nuevas comunas donde realmente hay necesidades de la población”.

Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “nosotros encontramos muy valiosa la competencia en términos generales, siendo inteligentes también. No tiene ningún sentido el poner en riesgo que haya más Irací Hassler por comunas en Chile. En alcaldes eso es muy sensible. Si en aquellas que por duplicidad de candidatos, por dispersión de votos (...) pudiera ganar alguien del Partido Comunista o del Frente Amplio, sería complicado, sería grave. He ahí la razón de nuestro esfuerzo”.

Días antes, en entrevista con El Mercurio, el timonel republicano señaló que “estamos preparándonos para competir en todos los lugares en donde sea necesario contar con una alternativa republicana. Todo indica que Las Condes es uno de los casos en que vamos a competir”.

Esas palabras desataron la molestia de la UDI y fue lo que gatilló, en parte, que Cubillos sincerara esta semana que evalúa ser candidata.

En ese partido si bien no les gusta el nombre de Peñaloza -debido a que se propusieron elevar los estándares de probidad en las candidaturas y dar señales en esa línea-, sí están abiertos, según transmiten en privado, a respaldar la postulación de la exministra, aunque no se esperaban que saliera este miércoles con su declaración.

La diputada Catalina del Real (Indep. republicana), quien también representa al Distrito 11, afirmó que “valoramos la disposición que ha mostrado Marcela Cubillos de ser candidata (...). Sin duda, su nombre es una gran alternativa para la comuna de Las Condes (...). Como Partido Republicano nosotros seguimos trabajando por identificar y promover buenos candidatos en cada rincón de Chile y estamos convencidos que podemos coordinarnos con el sector para llevar a los mejores candidatos a alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales”.

Su par Cristián Araya, diputado republicano por el mismo distrito, aseveró que “es una buena noticia que Marcela Cubillos esté disponible para ser candidata en las próximas elecciones. Sin duda, su nombre es siempre una buena alternativa. La decisión la debe tomar en su momento el comité electoral del partido”.

Y agregó que “independientemente de esta discusión, nuestro foco está en recuperar comunas administradas por la izquierda, como Santiago, Maipú, Peñalolén, El Bosque, La Pintana, San Bernardo, Viña del Mar, entre otras”.

En tanto, el diputado Gonzalo de la Carrera, quien es representante del distrito que incluye a Las Condes, dijo que “Daniela Peñaloza tiene los días contados, Marcela Cubillos va a la pelea. La tendría difícil republicanos si no saca del sombrero un tremendo candidato(a)”.