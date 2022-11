“Aquí no hay vetos, aquí no hay persecución”: la respuesta del jefe de bancada DC por acusaciones del PC tras fallida postulación de Cariola a presidencia de la Cámara

Siguen las repercusiones y acusaciones cruzadas tras la decisión del Partido Comunista (PC) de bajar la candidatura de la diputada Karol Cariola para presidir la Cámara. Ya que frente a las acusaciones del PC de un supuesto “veto” a su partido y de “anticomunismo”, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) salió a responder dichos emplazamientos y reiteraron que la culpa era de los comunistas por no responder a sus peticiones respecto a una querella contra Sergio Micco.

La carrera por presidir la Cámara Baja tuvo un punto álgido la tarde de este miércoles, cuando la tienda liderada por Guillermo Teillier comunicó que renunciaban a “por ahora, a nuestra legitima opción” de conseguir la testera de la corporación, tal como se había establecido en el acuerdo administrativo firmado por los partidos oficialistas, el PDG, el PEV y la DC, por las diferencias que generaba el nombre de la parlamentaria.

La colectividad, además, acusó que con la baja de Cariola “se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido, que como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país”.

En tanto, horas más tardes, la misma diputada PC emitió una declaración, donde en duros términos, acusó “ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar mi imagen como parlamentaria”.

Los dardos apuntaban a los parlamentarios que habían sido críticos de la gestión de la comunista como diputada, pero también los cuestionamientos iban dirigidos a la Democracia Cristiana, cuya bancada de diputados había acordado no respaldar a la militante comunista a la espera de una declaración de la directiva PC en torno a la querella que movimientos cercanos al partido levantaron en contra del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien es exmilitante falange. Una primera respuesta a la petición democratacristiana llegó el pasado 27 de octubre, pero la declaración comunista no dejó contento a los diputados quienes ratificaron su postura de no apoyar a Cariola, la que se volvió a dejar en claro este miércoles, horas antes de que el PC comunicara su decisión.

Como sea, un día después de la determinación comunista llegó la respuesta de la DC de parte de su jefe de bancada Eric Aedo.

“La bancada de la DC planteó un punto político, le pedimos un pronunciamiento claro al PC si estaba en acuerdo o en desacuerdo con los fundamentos de una querella presentada en contra de Sergio Micco y las palabras de algunas de sus parlamentarias en relación a Micco a quien acusan de ser encubridor de violaciones a los DD.HH. Eso nos parece inaceptable y pedimos una aclaración al respecto al PC. Aclaración que nunca dio y por tanto, no estaban los votos de la DC para apoyar a un miembro de ese partido para que presidiese la Cámara”, explicó el falangista.

En esa línea Aedo aseguró que “aquí no hay vetos, aquí no hay persecución. Aquí lo que hay es simplemente pedirle a un partido que se haga cargo de las acciones de algunos de los suyos, no se hacen cargo y por tanto, no están los votos disponibles. Le pido al PC que no juegue a ser víctima, ellos tomaron una decisión, les pedimos una explicación, no son capaces de darla de cara al país y por tanto tienen que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.