Ausencia de diputados hace fracasar sesión de comisión de Seguridad por presupuesto contra el crimen organizado

La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados en una imagen de archivo

Entre las 13.00 y las 13.30 horas de este lunes debía sesionar la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo informe sobre la Glosa 22 del Presupuesto de la Subsecretaría del Interior.

La subsecretaría debe informar a la comisión especial mixta de Presupuestos, a la comisión de Seguridad Pública del Senado y a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados acerca del diseño del Plan Nacional contra el Crimen Organizado y de la planificación presupuestaria, detallando los objetivos y metas de dicho plan.

La sesión de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja de este lunes, fracasó por falta de cuórum.

La instancia debía reunirse en la sala de Conferencias Inés Enríquez del segundo nivel del Congreso.

El presidente de la comisión y diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, está fuera del país.

Llegó la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado.

De los integrantes de la comisión estaba el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper y la diputada del Partido Comunista Alejandra Placencia.

También llegó la diputada de RN Paula Labra, que no es de los 13 integrantes titulares de la comisión y acudió en reemplazo de Hugo Rey.

“Ha sido un gusto verlos”, comentó Schalper a los presentes, al darse por concluida la cita.

Su compañero de partido, Andrés Longton ingresó a las 13.16, un minuto tarde para evitar el fracaso de la sesión.

Además de Cristián Araya y Hugo Rey (que sería reemplazado por Labra), no llegaron Gloria Naveillan, Andrés Jouannet, Henry Leal, Raúl Leiva, Maite Orsini, Jorge Alessandri, Jaime Araya y Lorena Fries.