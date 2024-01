Baja aprobación de Tohá: Orrego respalda labor de la ministra en seguridad y apunta a instituciones que “están tomando palco”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Independiente), este lunes salió a respaldar la labor en materia de seguridad de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Esto, luego de la caída de 8 puntos porcentuales que evidenció la aprobación a la gestión de la secretaria de Estado en el último mes según la encuesta Plaza Pública de Cadem.

De esta manera, la cual la titular de la cartera de Interior bajó de un 46% en diciembre de 2023 a un 38% en enero, siendo por primera vez la peor evaluada del gabinete del Presidente Gabriel Boric.

“A ella le tocó tomar un cargo en un momento en que estaban muchas cosas en el suelo. Por de pronto, la percepción que había en mucha gente del gobierno en esa época, cuando ella asumió los temas de seguridad, hoy día es muy distinta, precisamente gracias a su trabajo”, dijo la autoridad regional en diálogo con Radio Pauta.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

De acuerdo a Orrego, a Tohá le corresponde hacerse cargo, “mientras no exista el Ministerio de Seguridad y Orden Público, del tema más complejo que tiene nuestro país, que tiene larga data, no tiene resolución rápida y que requiere mucha coordinación y respaldo de todas las fuerzas políticas”. Y agregó que la secretaria de Estado “está con un fierro caliente en la mano” y que lo que se debe hacer es “apoyarla.

Una información relevante al respecto la dio a conocer el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) que creó el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio del Interior, para el abordaje de delitos vinculados a la criminalidad organizada.

Como pudo conocer La Tercera, desde la puesta en marcha de la medida -el 13 de noviembre de 2023- y hasta el domingo 14 de enero, contabilizan 155 concurrencias a “sitios del suceso”, 104 homicidios y 216 víctimas de delitos ligados al crimen organizado en Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, RM, O’Higgins, Maule y Biobío.

En defensa de la titular de Interior, el otrora alcalde de Peñalolén aseguró que hay instituciones que en materia de seguridad “están tomando palco”.

“Yo creo que ha faltado urgencia (al gobierno), pero más que apuntar a una persona en particular, yo creo que hay instituciones que nunca he visto, por ejemplo, (el Servicio de) Impuestos Interno, el Servicio Nacional de Aduanas. Yo creo que esto no es solamente la tarea de una ministra, es una tarea de toda una sociedad. Y yo creo que falta sentido de urgencia en muchas instituciones que están tomando palco, mirando como la ministra del Interior, y otros se desloman sacando adelante una agenda que es muy difícil”.

Propuestas de Orrego

Si bien el gobernador destacó la labor de la ministra Tohá en materia de seguridad hasta ahora, dijo que existen otras iniciativas que pueden ayudar a salir de la crisis que vive el país por el aumento de delitos violentos.

“Yo he propuesto este pacto nacional, porque creo que tampoco es bueno apuntarle solamente una medida. La posibilidad de ocupar militares ya sea a través del estado de excepción o bien a través del uso de la infraestructura crítica que es la ley que existe hoy día, que no requiere estado de excepción. Es un tema que yo creo que hay que evaluar, al menos en el corto plazo, mientras las medidas que se han adoptado van teniendo más resultados”, expresó.

El 14 de octubre, el cuerpo de una adolescente de origen colombiano fue abandonado frente a un edificio a cuadras del Palacio de La Moneda. En la foto, el gobernador Claudio Orrego en el lugar esa jornada. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

Además, dijo que a su juicio se podría implementar “primero, una agenda legislativa 2.0.; segundo, un fast track de implementación, porque muchas veces los proyectos se entrampan, no por falta de ley, sino simplemente por falta de gestión”.

En tercer lugar, apuntó a “un plan específico de control de fronteras, de puertos y de cárceles. (Porque) si no tenemos control carcelario no vamos a tener el control de la calle, porque los delincuentes delinquen desde adentro”.

Como cuarta propuesta, apuntó a “un grupo especial para perseguir el patrimonio de los delincuentes. Y por último, creo que es fundamental la inteligencia policial”.