Bancada de Apruebo Dignidad respalda a Cariola tras advertencia de Jiles pero asegura que “si el quinto retiro es una solución para la gente, nadie le va a dar la espalda al electorado”

“Si hay algo que tenemos que entender todos y todas es que a partir de la revuelta popular, y de mucho antes, los shows y las formas de hacer política en estos espacios a la gente la tienen harta”, afirmó este miércoles la diputada del Partido Comunista (PC), Lorena Pizarro, en un punto de prensa desde el Congreso Nacional.

¿La razón? La tarde de este martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Karol Cariola (PC), acordó fusionar siete proyectos de ley sobre el quinto retiro de los fondos de pensiones, donde se incorporan iniciativas de retiro del 10% hasta el 100% de las AFP y el de rentas vitalicias.

Fue en el debate previo que Cariola recibió una advertencia por parte de la parlamentaria humanista, Pamela Jiles. “Señora presidenta, quiero decirle que si esta tramitación se dilata más allá de la próxima sesión del martes de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra”, dijo quien anteriormente ya había acusado a la legisladores comunista de dilatar la puesta en tabla del quinto retiro.

Es por esto que la bancada del Partido Comunista (PC), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes entregaron su respaldo a Cariola por recibir “presiones por proyecto de quinto retiro”.

“Tenemos plena conciencia de que vivimos en un país en donde no solo hoy, sino que hace mucho tiempo, la inmensa mayoría de la población, las familias de las trabajadoras y trabajadores lo pasan mal”, comenzó diciendo Pizarro para poner el acento en que Cariola es la diputada más votada de Chile “porque tiene una labor seria de vínculo con la gente que responde y escucha lo que la gente le ha demandado no por un periodo, sino que por tres periodos”.

Tras ese punto, la diputada se refirió a la advertencia de Jiles, la cual calificaron como impresentable y como un montaje. “No compartimos la agresión que se ha desatado en contra de la presidenta de nuestro comité. Nos parece impresentable que al calor de una necesidad real de la población, que nadie la puede negar, esto se transforme en un montaje”.

Continúo planteando que “a partir de la revuelta popular, y de mucho antes, los shows y las formas de hacer política en estos espacios a la gente la tienen harta. Lo que se hace acá y lo que se tiene que hacer es legislar para la gente” y que tanto el comité como Cariola “jamás podría determinar no llevar adelante un proyecto de ley, o cualquier iniciativa legislativa, o hacer una dilación de lo mismo porque esa no es forma de hacer diputación, no es forma de hacer gobernanza, a lo menos después del 18 de octubre del 2019 la gente quiere un Parlamento distinto”.

A la par, precisó que el comité político integrado por el PC, la FRVS e independientes “no se niega a lo que significa la discusión del quinto retiro, y tenga la certeza que si la discusión del quinto retiro significa de verdad solución para la gente aquí nadie le va a dar la espalda al electorado que representamos”.

La mañana de este miércoles la sala de Cámara Baja ratificó el acuerdo logrado el martes en la Comisión de Constitución por 78 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones para fusionar los proyectos. Ahora la iniciativa volverá a la Comisión para continuar con su tramitación a pesar de que el Ejecutivo ha manifestado no apoyar una iniciativa de estas características.

De hecho, el Presidente Gabriel Boric fue consultado este martes -en medio de su gira en Argentina- por las declaraciones de Cariola y del presidente del PC, Guillermo Tellier, donde aseguraron que la colectividad estaba “meditando sobre el quinto retiro”.

Ante eso, el Mandatario fue enfático en señalar que “no hay ningún desmarque”. “Yo conversé ayer (lunes) con Guillermo y a mí me parece bien que todo proyecto se reflexione y se medite, pero yo tengo plena confianza en que, tanto el Partido Comunista como todos los partidos que integran el gobierno tienen la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga tremendamente dañino para las personas que hoy día lo solicitan”, expresó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró que un nuevo retiro de recursos desde los fondos de pensiones tendría un efecto en la inflación y que agudizaría el mal desempeño de los multifondos que son administrados por las AFP. Asimismo, recalcó que si bien la medida genera un beneficio -en el corto plazo- para un grupo muy reducido de personas, el resto verá los efectos negativos.