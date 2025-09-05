Bancada RN envía carta a Boric y pide que reconsidere decisión de dar urgencia a proyecto de aborto legal

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), envió una carta al Presidente Gabriel Boric en la que le solicitan que reconsidere la decisión de dar urgencia al proyecto de aborto legal.

El oficio fue ingresado este miércoles por la Cámara de Diputados, en el que el Mandatario pide a esta corporación despachar en un plazo de 30 días esta iniciativa.

Los parlamentarios le señalan en la misiva que el uso de urgencia en torno a la propuesta de interrupción del embarazo “parece responder más a lógicas electorales que a necesidades reales del país, en tanto se plantea a las puertas de una elección presidencial y con baja -o nula- viabilidad política”.

Asimismo, apuntan que en este caso el uso de la facultad “debilita la seriedad institucional y desvía recursos legislativos de asuntos que afectan directamente la vida cotidiana de las familias chilenas”.

Además, plantean que en la recta final del gobierno, Boric debe estar “a la altura del cargo y gobernar para la totalidad de los chilenos, proyectando un legado que supere la lógica del 25% que a ratos parece concentrar la agenda gubernamental. El país requiere conducción madura, sentido de Estado y una visión de unidad, no debates divisivos sin respaldo ciudadano”.

“El proyecto no representa una demanda transversal de las mujeres chilenas (...) En sus múltiples prioridades -como educación, vivienda, protección social, salud materna y justicia ante la violencia- las mujeres están claramente orientadas a resolver problemas concretos y urgentes”, dice el texto.

Así, piden al Presidente que “reconsidere el uso de urgencias legislativas para este proyecto (de aborto legal), y que se orienten los esfuerzos parlamentarios hacia iniciativas que respondan a las verdaderas necesidades que aquejan hoy al país y a las mujeres chilenas”.