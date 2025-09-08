Bancada UDI acusa a Vallejo de “entrampar” debate por voto obligatorio y de actuar “como si fuera parte del comando de Jara”

Los diputados UDI Felipe Donoso, subjefe de la Bancada de la UDI, y Juan Manuel Fuenzalida, integrante de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, acusaron a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, de “actuar como si fuera parte del comando de Jeannette Jara”.

Esto en el marco del debate sobre el proyecto que busca reponer las multas por no acudir a votar en las elecciones y a las declaraciones que la ministra hizo este domingo, afirmando que en el proyecto “tiene que resolverse el guarismo de la multa” y que éste debía ser acordado “entendiendo el costo de la vida que tiene nuestro país”.

Por ello, los diputados gremialistas cuestionaron las declaraciones de Vallejo, indicando que en el acuerdo al que la semana pasada arribó el Gobierno y la presidencia de la Cámara de Diputados no se discutió el monto de las multas, sino que otros aspectos como, por ejemplo, una reforma que eleve los requisitos para que los ciudadanos extranjeros puedan participar.

Los parlamentarios acusaron a la ministra de “actuar como si fuera parte del equipo de Jara y no del actual gobierno ”, señalando que “es evidente que algunas autoridades están con la calculadora en mano viendo cómo pueden favorecer a una candidatura en particular”.

“No sólo es inexplicable que luego que el Gobierno haya anunciado un acuerdo sobre esta materia sus parlamentarios decidieran rechazar el proyecto, sino que además es absolutamente inentendible que después de que el Presidente Gabriel Boric se comprometiera a destrabar este asunto , su vocera apareciera poniendo nuevas trabas para que finalmente no se apruebe”, indicaron los parlamentarios.

En esa línea, Donoso y Fuenzalida señalaron que esto los lleva a pensar que esta es una estrategia que ha sido conversada “con la candidatura de Jara, porque saben perfectamente que convertir el voto obligatorio en letra muerta, como lo están haciendo ahora, los puede terminar favoreciendo en las elecciones ”.

Respecto a los dichos de la ministra, los diputados reiteraron que “no son improvisados, sino que representan un nuevo intento por seguir entrampando el proyecto y que finalmente convirtamos el voto obligatorio en voluntario”, por lo que le exigieron sincerar “si está del lado del gobierno o más bien de su candidata presidencial”.

Además, insistieron en el llamado que hicieron este domingo al Presidente Boric, para que aparte de las negociaciones al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y deje el acuerdo en manos de la titular de la Segpres, Macarena Lobos, sino que también emplazaron a la ex ministra Jara a pronunciarse sobre el rechazo de los parlamentarios oficialistas al proyecto, exigiéndole que responda si “avala este tipo de prácticas que la favorecen directamente”.