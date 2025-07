Barbara Figueroa ante expectación por comando de Jara: “La idea es una incorporación de todos los partidos”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, Barbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista y parte del comando de Jeannette Jara, abordó la expectación en el Socialismo Democrático por la conformación de los equipos de la candidata oficialista.

Hasta ahora, la misma Figueroa ha sido confirmada, lo mismo con el diputado Eric Aedo y el senador Ricardo Lagos Weber, quien fue invitado por Jara a integrarse a la campaña.

Este martes, Figueroa recalcó que en el comando “se van a incorporar todos los representantes de los partidos. Ojalá tener actorías sociales, insisto, que también se puedan sumar”.

Respecto al programa de gobierno y la incorporación de lineamientos de los demás partidos, la secretaria del PC destacó: "Hay materias que queremos abordar con cierto sentido de urgencia, nuestra candidata ha sido muy clara en aquello, por lo tanto, esa es la etapa que viene ahora, y en función de eso, se están conformando los equipos".

Y añadió: “Requerimos una apuesta en común de todo lo que fueron los programas en la primaria de los cuatro candidatos que estuvieron en este proceso. La propuesta de Jaime Mulet, la propuesta de Carolina Tohá, la propuesta de Gonzalo Winter, nuestra propuesta, mirar cuáles son los puntos comunes entre ellas, y ahora ya una vez hecho ese primer análisis, empezar a hacer ya las bajadas más particulares“.

La integrante del comando de Tohá también desdramatizó la ausencia de Carolina Tohá en la primera línea de la campaña.

Han estado conversando (Jara y Tohá), entonces no es una persona que haya estado ni que esté ausente, pero legítimamente tiene el derecho a no estar en la primera línea por un tiempo porque esto no es solo que fuera candidata en la primaria, estuvo además en un alto nivel de tensión con la agenda de seguridad que tuvo que sacar adelante", precisó.