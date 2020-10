Bellolio asegura que “el gobierno nunca va a avalar el uso injustificado de la fuerza ni las violaciones a los DD.HH." pero aclara que eso no implica "que no se respalde a Carabineros”

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra el carabinero sindicado como responsable de que un adolescente de 16 años cayera al Río Mapocho el pasado viernes cuando participaba en una manifestación en las cercanías de Plaza Italia.

Al comenzar su entrevista en Tele13 Radio, el ministro aseguró que se tomó contacto con la madre y la abuela del joven. En este sentido, sostuvo que el Ejecutivo “no es pasivo ante la violencia venga de donde venga” y agregó que eso implica exigir que “se adapten todas las medidas necesarias para prevenir este tipo de tragedias”.

“El gobierno nunca va a avalar el uso injustificado de la fuerza y mucho menos violaciones a los DD.HH, lo que no implica que no se respalde a Carabineros porque necesitamos respaldar a Carabineros dentro del marco de un estado de derecho”, sostuvo el vocero, en una línea similar a lo expresado por el ministro del Interior, Víctor Pérez, durante el fin de semana.

Tal como lo han expresado distintas autoridades durante las últimas semanas, Bellolio insistió en que desde octubre del año pasado, la institución ha debido enfrentarse a situaciones de control del orden público que calificó como “anormales” y aseguró que Carabineros ha adaptado sus protocolos en ámbitos como el “diálogo” con manifestantes y la incorporación de cámaras corporales que permiten recoger evidencia.

Consultado sobre los motivos por los que Carabineros no bajó al lecho del Río Mapocho a auxiliar al adolescente que resultó gravemente herido -como si lo hicieron otros jóvenes que participaban en la manifestación- el ministro sostuvo que “me habría encantado que las imágenes hubiesen mostrado algo distinto y que no hubiese sucedido nunca este hecho. Nosotros tenemos como información que las personas que accedieron al lecho del río era quienes estaban por los costados. Por tanto, era más fácil y más rápido acceder desde allí”.

En este sentido, relató que los policías llamaron a Bomberos y a una ambulancia. “Me hubiese encantado que hubiese sido distinto y que una brigada de Carabineros inmediatamente pudiese haber ido al río", dijo, y explicó que "es parte de los protocolos ir en ayuda, en la medida que esto sea posible”.

“La historia reciente nos muestra que es muy importante que Carabineros nos entregue toda la información de manera pronta, no a cuenta gotas, sino que sea muy exigente en exactamente relatar todos los hechos que pasaron” y destacó que esto es lo que ocurrió desde “el primer minuto”.

“Desde el primero momento se identificó al carabinero, luego él se puso a disposición de la Fiscalía, se entregaron las cámaras corporales se entregaron los otros videos de cámaras que estaban un poquito más arriba. Se prestó declaración a la brigada de DD.HH. de la PDI y son los tribunales los que van a determinar cuál fue la intencionalidad o accidente, quiénes son los responsables”, aseguró el ministro.

Consultado por la decisión de la Fiscalía de ampliar la investigación tras detectar los delitos de encubrimiento, obstrucción a la investigación y falsificación por parte de otros políticas Bellolio contestó que “si hay un tipo de encubrimiento vamos a ser los principales interesados en que eso se aclare en esto".

En esta línea explicó que al adolescente sí se le hizo "una detención cuando ya estaba en la clínica que es un procedimiento estándar cuando ocurre un accidente. Todo lo demás que ha sido relatado por la fiscal es motivo de la investigación”.

“Si hay faltas graves como las que se están acusando al protocolo somos los primeros interesados en que se haga justicia”, comentó el ministro, y enfatizó en que “eso no puede suceder, no hay espacio para que suceda con el caso Catrillanca”

Aniversario del 18 de octubre: “Va a estar puesta a prueba la izquierda si es que justifican los actos violentos”

“No hay espacio para que sucedan este tipo de cuestiones y sabemos que octubre va a ser un mes difícil. No solamente va a estar puesto a prueba Carabineros, no solo va a estar puesto a prueba el gobierno, sino que también va a estar puesta a prueba la izquierda si es que justifican los actos violentos”, expresó Bellolio.

En esta línea agregó que “nadie puede justificar que un joven termine en el río, eso es injustificable y totalmente inaceptable, la pregunta es ¿vamos a justificar durante el mes de octubre las acciones violentas que atentan contra el orden público, que atentan contra la ciudadanía?, ¿vamos a nuevamente dejar relegados las zonas cero de nuestras ciudades a que simplemente sea destrucción y violencia? Yo espero que no”.

Respecto al llamado de la oposición a rechazar el presupuesto para la institución, dijo que esto implica que “Carabineros no pueda salir a patrullar, no se le pueda pagar su salario ¿Para que quedemos a merced de quien?, ¿Que todos seamos autodefensas?, ¿Que sean los locatarios y los vecinos de la zona 0 versus los manifestantes?”, comentó.

“Ellos han puesto muchos puntos arriba de la mesa pero la fórmula que tienen es bloquear todo. Yo leí un mensaje por Twitter de un alcalde del Frente Amplio que dice ‘huelga legislativa’, cerrar el Congreso ¿Qué significa eso? Significa que no creen en la vida institucional para la solución de problemas. Lamentablemente la posición más radicalizada no se le escucha proponer cosas, sino se le escucha oponerse a las cosas. Como habían estado en el suelo durante algunos días, como fue el no llegar a acuerdo a las primarias encontraron, nuevamente una nueva fórmula en cómo criticar al gobierno”, expresó.

Continuidad de Rozas: “Todas las personas que trabamos en el gobierno estamos en una evaluación permanente de nuestro trabajo”

Respecto a la permanencia del general director de Carabineros, Mario Rozas, en el cargo -luego de que la oposición exigiera su renuncia al igual que la del ministro del Interior- Bellolio contestó que “es una evaluación que le corresponde al Presidente de la República donde absolutamente todas las personas que trabajamos en el gobierno estamos ante una evaluación permanente de nuestro trabajo”.