Bellolio: “Imagino que las personas más moderadas del Congreso no se harán cargo de la amenaza que sufrió el ministro Briones en un mensaje de la diputada Jiles”

Ayer, la diputada Pamela Jiles aseguró que este martes se aprobará en la Cámara de Diputadas y Diputados el segundo retiro del 10% ya que existirían los votos suficientes para ello.

Y tras ello, en declaraciones al Canal 24 horas, la parlamentaria aseguró que el foco parlamentario estará centrado en el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien lo acusa de realizar acciones para evitar que este proyecto de segundo retiro no fructifique.

“Ganamos el plebiscito, sacamos a (Víctor) Pérez y mañana vamos a ganar el segundo retiro (...) vamos por Briones”, aseveró. Y ello encontró respuesta desde el gobierno.

Escena de julio pasado tras la aprobación del retiro del 10%: la diputada Pamela Jiles protagonizó un peculiar festejo ante la mirada (y grabación con su celular) del ministro Ignacio Briones.

Ello porque el vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, se refirió al respecto en T13 Radio: “Imagino que las personas más moderadas del Congreso no se harán cargo de la amenaza que sufrió ayer el ministro Briones en un mensaje de la diputada Jiles”.

“Lamentablemente, tenemos una oposición radicalizada que deja silente a la oposición moderada”, aseveró Bellolio, exdiputado.

Bellolio, aseguró, que “lo que vemos es una lógica de beligerancia, de no querer dialogar, de insultar al Gobierno, una lógica de poner indicaciones para que no podamos seguir gobernando como se gobierna siempre. Eso no está bien”.

A su turno, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, expresó que el de la diputada Jiles “es el estilo que se ha instalado en el Congreso, de persecución, de amedrentamiento, de bullying, nada más alejado de lo que es un proceso democrático”.

“La democracia no funciona en la lógica de la amenaza, ni de la violencia de los alzamientos, sino en la lógica de la conversación. Entender que uno puede pensar A y otro Z, pero no por eso voy tras uno o tras otro. No lo comparto para nada”, añadió.

“Tampoco es muy sorprendente. Mucho de los que hoy día saltan y se felicitan por el Apruebo no estaban ni ahí con el proceso constituyente, votaron en contra, dijeron que era un engaño al pueblo y después celebraban como si hubiesen sido los gestores”, cerró.

Cabe recordar que, a partir de las 10.00 horas de este martes, la Cámara de Diputados votará el proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. Posteriormente, votará el proyecto que establece un retiro total a afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales