Bellolio refuerza llamado a rechazar acusación constitucional contra Pérez: “No es un favor al gobierno, es un favor a la democracia”

Será este martes cuando la Sala de la Cámara de Diputados vote la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Hoy, su par de la Segegob, Jaime Bellolio, reforzó el llamado a rechazar el libelo -presentado en octubre por sectores de la oposición- y afirmó que “no es un favor al gobierno, es un favor a la democracia”.

Cabe recordar que, este jueves pasado, la comisión encargada de revisar la acusación contra el titular del Interior recomendó su aprobación, por cuatro votos a favor y uno en contra. Ahora, para que la ofensiva pase al Senado, se necesitará que 78 diputados la respalden.

Consultado esta mañana por el tema en el programa Mesa Central de Canal 13, el vocero de gobierno sostuvo que “espero que no se apruebe" y agregó que “estamos hablando de una acusación constitucional sin ningún fundamento o argumento de verdad de peso que pueda llevarla adelante sobre un ministro que lleva 3 meses”.

“Es incomprensible que cuando siete millones y medio de chilenos nos dicen que es la vía institucional, es la vía de la paz, la vía democrática que va a ser capaz de resolver nuestros problemas tan trascendentes y diferentes, algunos simplemente sigan en la idea de querer pegarle al gobierno sacando a un ministro”, dijo Bellolio, quien aseguró que es hoy es el “peor momento” para sacar al jefe de gabinete.

Además, también se le preguntó si Pérez renunciaría a su cargo, a lo que respondió: “El ministro no va a renunciar. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que los parlamentarios de oposición -y ojala todos- la rechacen, porque no hay fundamento jurídico que la pueda sostener".

“Yo creo que el ánimo que tiene que imperar acá es la lógica republicana. No es un favor al gobierno (...) que lo voten en contra, es un favor a la democracia. Ellos (quienes impulsaron el libelo) solamente siguen cimentando que el triste legado de esa oposición fragmentada sean acusaciones constitucionales sin ningún fundamento. La manera que han tenido de enfrentar al gobierno, cada vez que tienen divisiones internas, es presentando acusaciones constitucionales".

“Entiendo que quieran hacerle gestos a sus seguidores en Twitter, pero así no se gobierna el país”, agregó

Luego de dicha entrevista, el vocero volvió a referirse al tema y sostuvo que “absolutamente todos los parlamentarios de Chile Vamos han ratificado el que van a votar en contra de la acusación constitucional contra Víctor Pérez porque no hay ningún fundamento que la permita sostener”.

Propuesta de indultos

Asimismo -junto a los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de la Segpres, Cristián Monckeberg-, Bellolio abordó la iniciativa de un grupo de parlamentarios de oposición que busca que se indulte a quienes cometieron delitos asociados a las manifestaciones sociales ocurridas desde el 18 de octubre del 2019.

“Es completamente incomprensible (...) el que haya algunos que quieren hacerles gestos a aquellos que destruyeron los centros de nuestras ciudades, que intentaron asesinar carabineros tirándoles bombas molotov, que destruyeron los locales comerciales de las pymes. Esas personas no están presas por sus ideas, sino porque en Chile hay una democracia con tribunales independientes y que, luego de haber sido investigados, están presos”, dijo.

Agregando que “¿qué significa entonces hacer este indulto? Es una señal hacia la violencia, que es exactamente lo contrario de lo que pidieron y dijeron los chilenos yendo a votar el día 25 (en el plebiscito constitucional). Los tribunales son quienes dicen que una persona tenga una medida cautelar o no, no el gobierno. No existen los presos políticos en Chile, las personas que hoy están presas es porque cometieron delitos (...) y que no tienen que ver con las manifestaciones pacíficas”.

Cabe señalar que el Presidente Sebastián Piñera también se refirió al tema. En entrevista con El Mercurio rechazó la propuesta y aseguró que “indultar a violentistas que quemaron el metro, iglesias u hospitales es una muy mala señal”.