Bellolio: “Si algunos pretenden que antes de la segunda vuelta el gobierno se ponga en off, lo siento, el mandato popular es hasta el 11 de marzo del 2022″

El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió la decisión del Ejecutivo de darle urgencia de discusión inmediata al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones.

“Ha pasado demasiado tiempo con una incertidumbre que genera efectos en las personas más vulnerables como por ejemplo en inflación, como por ejemplo en aumento de tasas de créditos hipotecarios y de consumo”, argumentó el vocero de gobierno en diálogo con radio ADN la mañana de este viernes.

Asimismo, la autoridad reiteró su planteamiento respecto a que no hay intervencionismo electoral en lo que hizo el titular de Educación, Raúl Figueroa, al transparentar en entrevista con La Tercera su voto en segunda vuelta presidencial, en favor del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“La presidencia no significa que los ministros dejen de ser ciudadanos y por tanto que no puedan tener una opinión política, lo que significa esa prescindencia es lo que establece exactamente la Contraloría que es que uno no puede mientras ejerce su cargo, es decir en horario de trabajo, y con recursos públicos, hacer ninguna acción que sea dirigida a beneficiar a un candidato o hacer proselitismo y llamar a votar por un candidato”, expuso, rechazando a su vez las críticas por propiciar la votación del proyecto de cuarto retiro para esta jornada.

Consultado por el interés del gobierno en intervenir en ese tema, pese a ser una administración “en retirada”, Bellolio enfatizó que “democráticamente fuimos electos hasta el 11 de marzo de 2022 y hasta ese día vamos a seguir legislando en absolutamente todas las materias que son las necesidades de los chilenos”.

“Nos queda un agenda en seguridad, nos queda una agenda de continuar el trabajo de combate a la pandemia, de la creación de empleos (...), entonces, si algunos lo que pretenden es que antes de la segunda vuelta el gobierno se ponga en algo así como en off, lo siento, el mandato popular, el mandato de las personas es hasta el 11 de marzo del 2022 y por más que algunos hayan intentado terminar con ese mandato antes, la verdad es que nosotros vamos a seguir trabajando por las personas”, sostuvo el ministro de la Segegob.

Bellolio insistió en que en el proyecto de retiro de dineros de AFP, parlamentarios de oposición, lo que han hecho “es jugar con los tiempos de manera que afecten las elecciones”.

De cara al balotaje presidencial del 19 de diciembre, Bellolio fue consultado por las críticas de José Antonio Kast, al gobierno de Sebastián Piñera. El exdiputado cuenta con el respaldo de los partidos oficialistas en la contienda con el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“Es verdad que ambos candidatos que pasan en segunda vuelta son de oposición, pero hay uno que ha sido más duro que el otro en una lógica política acompañada por el Partido Comunista que es distinta a la otra”, señaló.

El ministro recordó que la coalición desarrolló una primaria en la que se impuso Sebastián Sichel y tras su derrota “esa misma coalición es la que decide después de una discusión programática sumarse a esta nueva candidatura que no era parte de Chile Vamos”.

“Y a nosotros como gobierno lo que nos toca, es primero asegurar de que las próximas elecciones sean absolutamente, transparentes, absolutamente participativas, que sea seguro desde el punto de vista de la seguridad y también la seguridad sanitaria, tal como lo han sido las anteriores”, señaló.