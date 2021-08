Bellolio sobre extensión del IFE y proyecto de cuarto retiro: “Uno espera que si las ayudas continúan y el crecimiento económico va al alza, la fórmula no debería ser sacar los fondos de pensiones de las personas”

El miércoles de esta semana, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dará inicio a la tramitación del proyecto de reforma constitucional de cuarto retiro de fondos previsionales. Una discusión parlamentaria que se da en paralelo a una solicitud planteada al Ejecutivo: extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta diciembre.

En conversación con Radio Duna, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, explicó que estos dos proyectos van en carriles diferentes, pero que esperaría que de extenderse la ayuda estatal, no debiera visarse un nuevo retiro en las cuentas personales de pensiones.

“El IFE universal ha sido una política exitosa, hoy día tenemos más de 15 millones de personas que lo están recibiendo y eso ha significado una ayuda muy relevante que, sabemos que no cubre todas la necesidades, pero sí ha ayudado, junto con el bono pyme”, comenzó Jaime Bellolio, ministro Segegob.

“Si extendemos el IFE, no se garantiza que no se apruebe el cuarto retiro, porque van en lógicas distintas. El hecho de extender o no el IFE, va por una lógica distinta, porque se van a usar otros argumentos para aprobarlos”, continuó el ministro.

“El IFE va en su propio mérito, porque si bien hay varios candidatos presidenciales que han dicho que no lo apoyan, uno quiere ver después cuál es el liderazgo que tienen en su propio sector. Me refiero a lo que han dicho Paula Narváez, Giorgio Jackson, Yasna Provoste, el mundo de la DC (sic). La lógica de ellos es decir ‘Si se extiende el IFE, no debería haber cuarto retiro’. Bueno, vamos a ver si eso efectivamente pasa. Así como dentro de Chile Vamos”, dijo Bellolio abogando por no dar curso a este nuevo retiro parcial.

“Uno espera que si las ayudas continúan y el crecimiento económico va al alza, la fórmula no debería ser sacar los fondos de pensiones de las personas, hay que mejorarlas, y ahí queremos seguir adelante con el proyecto de reforma de pensiones”, explicó el ministro vocero. “¿De qué depende la extensión del IFE? De la evolución de la pandemia, que lo revisaremos esta semana, así como la recuperación de la economía y los empleos”.

“El IFE es un Ingreso Familiar de Emergencia, y como tal, eventualmente dejará de existir cuando pase la emergencia. No tenemos certeza del plazo, pero ya hoy día tenemos mejores índices”, dijo anticipando el eventual cese de esta transferencia directa. “Hoy podemos cambiar parte de la política pública que está más robusta. Hay unos 15 millones de personas -casi 16- inscritas en el registro social de hogares, eso no era así antes de la pandemia. Entonces hoy sí hay mejores instrumentos para focalizar las ayudas e incorporar a la clase media que fue golpeada muy fuerte”.

“Si bien es político, el argumento que se ha usado todos estos meses es que las personas necesitaban esa plata para enfrentar deudas y otros. El IFE ha sido esa ayuda, por lo que no se justificaría un cuarto retiro. (...) Nosotros vamos a ayudar a las familias todo el tiempo que sea necesario”, dijo Bellolio ratificando su postura contraria al proyecto.

“Vamos a evaluar esta semana las distintas alternativas para el IFE, que podría ser un subsidio laboral o que se va estar mirando la creación de los puestos de trabajo”, anticipó respecto a la posibilidad de una nueva propuesta por parte del Ejecutivo.