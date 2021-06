Bellolio sobre programa de gobierno de Jadue: “Me ha llamado más la atención el programa del candidato del PC porque en varios puntos se arrepintieron”

Esta semana el alcalde reelecto de la comuna de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, presentó su programa de gobierno.

Un texto que contempla, entre varios puntos, el fin al sistema de AFP, retiro del 100% de los fondos de las cuentas previsionales, impuesto permanente a los altos patrimonios, royalty a los recursos naturales y fin al Crédito con Aval del Estado.

Una planificación que fue duramente criticada por los presidenciables Lavín, Desbordes, Sichel, Maldonado y Briones, quienes acusaron “Populismo”, “engañar a la gente” y “saltarse las reglas”. Así como representantes del gobierno, como los ministros Segpres, Juan José Ossa, y Segegob, Jaime Bellolio.

“El programa en sí mismo nos parece muy malo, pero nos parece un reflejo bastante fiel, no sé si totalmente sincero de lo que se busca en el PC”, dijo el ministro Ossa. “Es bueno que los candidatos publiquen sus programas por escrito, porque a veces lo que han dicho en el pasado están en una lógica distinta”, expresó Bellolio.

Palabras que Bellolio profundizó esta mañana en conversación con Radio Duna, instancia en la que, si bien aclaró que como gobierno “no vamos a ser comentaristas de los programas de gobierno de cada uno de los candidatos”, se refirió a los puntos relativos a fondos de pensiones, medios de comunicación y desalojo de tomas irregulares, detallados en el programa de gobierno de Daniel Jadue.

”Me ha llamado más la atención el programa del candidato Jadue porque en varios puntos se arrepintieron. En la parte de cómo se expropiaban los fondos de las AFP, al principio decían que sí de todas maneras, y ahora dice que no, que es un 100% de retiro. Vi una columna de mi antiguo profesor de economía de las pensiones donde hace algunos cálculos, y no se establece, por ejemplo, que para mantener esa propuesta, tendría que subir la cotización de un 13% hoy día a un 32%. Ese tipo de cosas que no se mencionan que son necesarias para que se sostengan en el tiempo”, dijo el ministro Bellolio.

“Creemos ahí que hay un debate legítimo, primero en primarias, después en las presidenciales, pero es bueno que pongan por escrito cosas que dijeron distinto en el pasado”, dijo el ministro vocero de gobierno, reiterando lo manifestado el día de ayer.

“Algo que me preocupa es lo que dijeron por ahí respecto a los medios de comunicación y esa restricción a la libertad de prensa y editorial, como se ha planteando en otras latitudes de Latinoamérica, y que termina con una asfixia a la libertad de expresión”, dijo sobre el apartado en el que Jadue plantea “modificar la concepción Neoliberal de los derechos asociados a la comunicación y hacer más equitativo el sistema de medios”.

Otro punto que tocó Bellolio fu respecto a la propuesta de Jadue en la que expresa: “Bajo ningún punto se considerará el uso de la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios, lo cual estará garantizado cuando el derecho a la vivienda prime por sobre el derecho a la propiedad privada”.

Al respecto, el ministro dijo: “Entendemos el drama de los asentamientos irregulares. Ahí hay un plan y una política de que nosotros podamos no tener campamentos ni asentamientos irregulares, porque obviamente son personas que están viviendo en condiciones que no son consideradas dignas para lo que queremos como estándar de vida para la sociedad”.

“Sin embargo, no puede ser que haya comités de vivienda, que llevan años y años esperando lograr viviendas según las reglas y que ellos no tengan la prioridad. Eso hay que equilibrar y revisar porque es un tema súper sensible”, agregó en esta materia.

“El mismo Partido Comunista tuvo en el pasado algunas polémicas porque desalojaron tomas. Entonces, por eso te digo, es bueno que algunas cosas que se hacían o decían distintas, queden por escrito”, concluyó el ministro Jaime Bellolio.