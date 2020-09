Bellolio tras dichos de Jadue por informe ONU sobre Venezuela: “Qué bueno que le haya hecho bien estar como posible candidato presidencial y ahora sí creer en los DD.HH.”

El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la declaración emitida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que se conociera un informe de Naciones Unidas que reveló graves casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sobre este tema, el ministro contestó en Radio Infinita: “Qué bueno que le haya hecho bien el hecho de estar como un posible candidato presidencial en moderar y ahora sí creer en los DD.HH. Ahora, me pasa que su partido no cree en eso”.

Ayer, el jefe comunal -que había sido emplazado por el oficialismo y sectores de la oposición a pronunciarse sobre este tema- publicó una columna en la que consignó que “la vigencia de los DD.HH. es de carácter universal y por eso condeno cualquier tipo de violación, en el lugar que sea, y venga de donde venga”.

Poco antes, el vocero de gobierno había sido consultado por la polémica declaración que emitió el Partido Comunista respecto al informe de la ONU y sobre qué se podía esperar del alcalde Daniel Jadue quien se ha posicionado como la principal carta presidencial de la oposición. Sobre esto, Bellolio contestó: “El mensaje a él (Jadue) y a todos los que han puesto en duda esto, es decir de qué lado están: ¿de aquellos que violan los DD.HH de forma sistemática, los justifican, los minimizan o de aquellos que realmente creen en los DD.HH.?, que, como digo, es una materia inherente a la dignidad humana, viene con cada uno de nosotros”

Sobre sus dichos, Bellolio sostuvo en Radio Infinita que “yo no he emplazado a ningún alcalde (...) No respondí emplazando a nadie, sino que diciendo que a estas alturas uno esperaba en nuestro país que todos tuvieran un mismo estándar en materia de DD.HH. y no que se dedicaran a justificar o promover las violaciones a los DD.HH de países que son amigos versus condenar las otras”.

Respecto a la columna publicada por Jadue en la que se refirió a este tema, el ministro dijo que “él da una respuesta y yo celebro que se haya alejado de la línea de su partido”, pero agregó que no lo dejó satisfecho porque “obviamente después cae en la cultura del empate y otras cosas más que tampoco son adecuadas”.

“¡Qué bueno que el alcalde Jadue diga que existe un valor universal de los DD.HH! Y que entonces no se justifican las atrocidades en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Corea del Norte, en China, porque son parte de los países que le faltó poner dentro de su listado ¡Qué bueno! Ahora nos podemos preocupar de lo que sucede allí (...) Qué bueno que le haya hecho bien el hecho de estar como un posible candidato presidencial en moderar y ahora sí creer en los DD.HH. Ahora, me pasa que su partido no cree en eso”, sostuvo.

En esta línea, fue consultado por la convicción al interior del oficialismo respecto a la protección de los derechos humanos, a lo que Bellolio contestó: “Yo no he visto a nadie en el último tiempo que justifique atrocidades a los DD.HH. Eso ya no existe dentro de la centroderecha ni de ninguna de las autoridades de los principales partidos. No existe, no hay posibilidad empate en esta materia”.

“Pretender igualar una democracia con una dictadura asesina es simplemente absurdo, no hay empate posible”

En conversación con Radio Infinita, Bellolio también se refirió a los emplazamientos que ha recibido el gobierno por los casos de violencia policial ocurridos en el estallido social luego de que se conocieran los resultados de dicha investigación. En esta línea aseguró que el gobierno ha sido de “una sola línea” en esta materia y agregó que “se protegen y respetan siempre”.

“Por cierto se condenan las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la dictadura de Chile en el pasado, así como las violaciones a los DD.HH. que ocurren en Latinoamérica y en el resto del mundo en el presente y tenemos que protegerlos en el futuro”, sostuvo la autoridad.

Consultado por los hechos denunciados en Chile tras el estallido social, el ministro contestó: “Pretender comparar o empatar lo que sucede en Venezuela con casos de personas después del 18 de octubre en Chile, donde hay investigaciones independientes por un poder independiente para que se asegure que no hay impunidad, versus el otro que ha cooptado todos los poderes, ha asesinado y torturado a mansalva con tal de exterminar a aquellos que piensen distinto es simplemente una comparación que no tiene ninguna fórmula de llegar a igualdad”.

“La principal diferencia entre una democracia y una dictadura es que en una democracia se producen las investigaciones independientes y nadie podría decir que el Ministerio Público o las cortes son particularmente favorables al gobierno. Se está haciendo una investigación seria, profunda, donde los mismos carabineros han entregado la información, han hecho sus propios sumarios y han dado de baja aquellos que participaron en aquellos actos deleznables”, comentó el ministro.

“Entonces pretender igualar una democracia con una dictadura asesina es simplemente absurdo, no hay empate posible. Entonces lo que uno pide es un estándar, porque hay una cultura sobre los derechos humanos en nuestro país que no es patrimonio de la izquierda”, dijo, y agregó que “suponer y pretender empatar las violaciones sistemáticas, brutales, que han perseguido desde Hugo Chávez y ahora el dictador Maduro es simplemente no creer en los derechos humanos”.