Biministro García y AC contra Pardow: “Creo que cumplió su responsabilidad política y por eso salió del ministerio”

Santiago 27 de octubre 2025. El ministro de energa , Alvaro Garcia, se dirige a un punto de prensa en el palacio de gobierno. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García Hurtado, se refirió durante la mañana de este lunes a la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, apuntando que este ya “cumplió su responsabilidad política”

En conversación con Radio Duna, García señaló que “yo espero que cuando conozcan toda la información en detalle, se den cuenta de que no hay fundamentos realmente para hacer una acusación constitucional contra un ministro que ya fue destituido de su cargo para asumir la responsabilidad política que efectivamente tenía”.

El secretario de Estado agregó que “no era posible que un ministro conociera los detalles técnicos de una aplicación tarifaria que tiene cientos de fórmulas, y esta era solo una de ellas”.

“Creo que cumplió su responsabilidad política y por eso salió del ministerio”, apuntó.

En la ocasión, el ministro además se refirió a la solicitud de diputados de la UDI para que ofrezca disculpas públicas por sus declaraciones sobre el rol del mundo político en la controversia por los errores en los decretos eléctricos.

“Muchos parlamentarios se extrañaron y pidieron explicaciones de por qué era tan solo 2.000 pesos, que parecía una cifra no muy relevante, como efectivamente lo es. Si yo expliqué que era producto de que eso era lo que se había cobrado en exceso, que tampoco era una cifra muy relevante, pero que era de justicia devolverla”, manifestó.

Y añadió: “Si ninguna de las dos cifras es muy relevante es porque la expectativa de la población, construida por opiniones políticas, era de que la devolución iba a ser mucho mayor”.

Luego enfatizó que “yo me acuerdo de haber escuchado afirmaciones como que esto iba a llevar a las empresas a la quiebra, que había producido una gran inflación y por lo tanto un alza en todos los cobros que las personas tienen regularmente. Bueno, nada de eso pasó, salvo que efectivamente se inflaron las expectativas”.