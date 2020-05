Blumel repudia ataque a carabinero en Cerrillos y advierte que “hay imágenes y evidencia” que identificarían al agresor

Durante esta jornada, un funcionario de Carabineros resultó herido a bala en un brazo, luego que personal policial reprimiera una manifestación ocurrida en Cerrillos, en el sector de Avenida Lo Errázuriz y Rosa Ester Rodríguez.

Antecedentes policiales apuntan a que un grupo de personas habría cortado el tránsito con barricadas momentos antes del enfrentamiento con Carabineros.

En este contexto, el funcionario fue herido de gravedad pero se encuentra fuera de riesgo vital, y fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros, en Providencia.

Hasta el recinto institucional arribó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para visitar al uniformado lesionado. En ese mismo lugar, condenó el hecho e hizo un llamado para dar con la identidad del agresor.

“Hemos venido a expresar nuestra solidaridad a Carabineros y el rechazo categórico al cobarde ataque que ha sufrido un efectivo policial hace un rato en la comuna de Cerrillos”, expresó el secretario de Estado.

Posteriormente indicó que “es un acto absolutamente repudiable y absolutamente cobarde el atacar a Carabineros y especialmente con armas de fuego. Atacar hoy a Carabineros no solo es un grave delito, es atacar a quienes están arriesgando sus vidas por cuidar nuestras vidas. Carabineros está cumpliendo una función esencial, no solo en cuanto a la seguridad, no solo en cuanto al orden público, sino también al cumplimiento de las medidas sanitarias”.

“No vamos a permitir estos hechos y vamos a hacer lo humanamente posible para que esta persona que atacó a un carabinero sea puesta a disposición de la Justicia. Hay imágenes, hay evidencia, y esperamos cuanto antes poder dar con el paradero de esta persona para que reciba todo el rigor de la Ley”, agregó.

Consultado sobre la legitimidad de las manifestaciones que se estaban produciendo en el lugar, acotó que “hay que distinguir claramente las expresiones de la ciudadanía que tienen que ver con sentimientos que pueden ser legítimos, de hechos delictuales. Lo que vimos ahora es un hecho delictual, no tiene otra connotación. Es un hecho delictual atacar a Carabineros con armas de fuego, es gravísimo, y por lo tanto hay que separar las cosas”.

“En segundo lugar, nosotros reiteramos el llamado que le hemos hecho a todos los ciudadanos a que respeten las cuarentenas. Hoy día no respetar las cuarentenas pone en riesgo la salud de las personas, pone en riesgo la salud de las mismas personas que se están manifestando. Entendemos las dificultades, entendemos la angustia. Sabemos que hay problemas, pero tenemos que colaborar y tenemos que seguir estrictamente las recomendaciones de la autoridad sanitaria”, añadió Blumel.