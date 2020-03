Blumel responde a alcaldes: “No pueden tomar medidas que van más allá de sus atribuciones”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respondió a los alcaldes a raíz de la serie de medidas que han ido tomado a raíz del avance del coronavirus en Chile, así como las determinaciones de cuarentenas comunales que se han decretado.

El jefe de gabinete indicó que “se han tomado medidas, se van a seguir tomando, pero lo principal es que estas medidas se adopten en base a criterios sanitarios y cuando sean más efectivas para el cuidado de la población”, sostuvo en diálogo con TVN.

En ese sentido se le consultó si los alcaldes, incluidos los de su sector, actuaban con descriterio o no estaban siendo responsables. Al respecto indicó que “entrar a polemizar en este momento no es lo más efectivo ni responsable. Esto no es un tema de alcaldes de gobierno, de oposición, de izquierdas o de derechas, o de los que están por el apruebo o el rechazo, esto es un tema sanitario que lo tenemos que enfrentar unidos como país".

"El llamado que hacemos como gobierno es que todos sigamos con responsabilidad las recomendaciones de las autoridades sanitarias”, complementó.

Sobre el mismo tema Blumel abordó la petición de cuarentena total en el país que realizaron 56 alcaldes, así como también la determinación de algunas comunas, como las del sector oriente de Santiago (Las Condes, Vitacura y La Reina) de decretar cuarentenas preventivas, a la que también se sumó Maipú, entre otras ciudades.

“Los alcaldes no pueden tomar medidas que van allá de sus atribuciones. No existe algo así como la cuarentena municipal. Quién decreta esas medidas es la autoridad sanitaria, así está establecido en la ley. Así que el llamado a las personas que nos siguen en estos momentos es que se guíen fundamentalmente por lo que establece la autoridad sanitaria, el ministerio de Salud”, indicó.

“El llamado es a ser muy responsable, a seguir los criterios de la autoridad sanitaria y dejar que las instituciones del estado funcionen correctamente”, agregó el secretario de Estado.

En esa misma línea, el jefe de gabinete destacó que “los alcaldes cumplen un rol, y es valioso, porque son autoridades locales y están cerca de la gente, pero quien determina las políticas de salud en el país es la autoridad sanitaria y son esos criterios los que deben primar”.

Consultado sobre cuándo es el momento para ir avanzando en el apagón de ciudades o cerra ciertas zonas, Blumel sostuvo que “el momento oportuno es en función de ciertos criterios sanitarios, que es la autoridad sanitaria la que los maneja y las va a anunciar y se van a anunciar, además de la oportunidad y en el momento preciso, también de la capacidad que tengamos como país y las instituciones que son responsables de ello para hacer que se cumplan las medidas”.

Agregó que “si queremos ir avanzando en el apagón de las ciudades, eso tiene que ser un proceso gradual, de forma que sea efectivo y que se produzca en el momento que sea más oportuno”.

Blumel también aseguró que “cuando hablamos de cuarentena nacional, lo que tenemos que preguntarnos es si además de ser efectivo sanitarios, es si tenemos la capacidad de hacerlo cumplir”.

“Las cuarentenas o apagones de ciudades los tenemos que ir aplicando también sobre la base de la capacidad para hacerlo efectivo. Si lo hacemos en todo el territorio nacional, independiente de los criterios sanitarios, posiblemente la efectividad de la medida va a ser baja”, concluyó.