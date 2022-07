Boric abre “hoja de ruta”: si gana el Rechazo tiene que haber un nuevo proceso constituyente y una votación para elegir convencionales

Un nuevo proceso constituyente. Eso es lo que planteó el Presidente Gabriel Boric en caso de rechazarse la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre.

Desde La Moneda, durante una entrevista con CHV, el Mandatario precisó que “Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva Constitución, pero no votó solo esto, votó que quiera una nueva Constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin”.

Por lo que, a su juicio, “de ganar la alternativa Rechazo lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”.

En ese marco, planteó que “tiene que haber un nuevo proceso constituyente”, por lo que fue inmediatamente consultado sobre los términos que incluirían dicho proceso.

¿Llamar a una votación para elegir a convencionales? “Exactamente, ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva Constitución, que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin”, respondió.

Además, manifestó que “hay un acuerdo transversal hoy en que la Constitución que tenemos ahora no representa un acuerdo social en Chile”.

Entonces -agregó- “la pregunta es ¿hay que hacer modificaciones? Sí, yo lo que invito es que cada uno se pregunte y cada uno se responda de buena fue en qué escenario es más factible realizar modificaciones, porque hay cosas que mejorar respecto de este texto, sin lugar a dudas”. “Yo no rindo pleitesía”, aseveró.

Respecto a cómo se daría avance al nuevo proceso constituyente, Boric indicó que correspondería hacerlo “a través del Parlamento” y que además podría correr en paralelo con el proyecto de los 4/7, iniciativa que busca disminuir el quórum de reformas constitucionales de la actual Carta Fundamental.

“Puede ser también mediante 4/7, esto no tiene que ver con estar en contra o a favor de esa reforma, qué bueno que pueda haber avances respecto de lo que no se quiso reformar antes, pero el proceso constituyente en caso de que ganara el Rechazo tiene que seguir en los términos que decidió el pueblo de Chile”, complementó y agregó: “No ‘amononar’ la Constitución que está”.

El nuevo camino trazado por el gobierno fue ratificado poco después por la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien reiteró que “la insistencia en torno a respetar el mandato popular es una prioridad”.

“Hay un mandato popular que es tener una nueva Constitución y con personas elegidas democráticamente para esos efectos exclusivamente”, remarcó la secretaria de Estado. Además, afirmó que fue justamente esa resolución la que se adoptó en el “plebiscito de entrada, en mayoría”, así como también se definió “el mecanismo”.

Desde Valparaíso, por su parte, tras participar del cierre de la asamblea general de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la ministra del Interior, Izkia Siches, precisó que el Presidente “ha marcado el día de hoy una hoja de ruta”.

“Es parte de la interpretación que hacemos como gobierno. Tuvimos un plebiscito donde más del 80% de la población dijo que quería avanzar hacia una nueva Constitución y las interpretaciones que se están barajando es eventualmente contemplar llamar a elecciones para nuevos convencionales e iniciar un proceso nuevo”, detalló la jefa de gabinete.