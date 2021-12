Boric comienza su jornada electoral llamando a “votar con esperanza” y garantiza que, de ser electo, su “gobierno va a ser paritario”

Minutos antes de las 8.00 am. de esta jornada electoral, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió de su hogar familiar en Punta Arenas para desayunar en conjunto a la prensa regional, expresando que la actividad es una “importante una señal de descentralización, nuestro gobierno va a ser uno en donde se decida en los territorios”.

Pasadas las 9:30, acompañado de su padre y su pareja, sufragó en la Escuela Patagonia de Punta Arenas. “Yo creo que es tremendamente importante que quien gane y quien pierda hoy día en esta elección, entendemos de que la democracia es más importante que yo, más importante que José Antonio Kast y, por lo tanto, tenemos que cuidarla”, afirmó al mismo tiempo que el líder del Partido Republicano entregaba declaraciones luego de votar en Paine.

“Si es que hoy día nos toca perder, vamos a reconocerlo. Pero vamos a ganar y esperamos el reconocimiento recíproco de nuestro adversario”, indicó, agregando que “el sentido de responsabilidad histórica que siento en estos momentos es tremendo”. “Y, por supuesto, que un presidente electo tiene el deber de hablar con el presidente en ejercicio”.

Por otra parte, en relación con la participación de mujeres en el gobierno, el candidato garantizó un “gabinete paritario”: “Es parte de las posibilidades, lo que puedo asegurar es que nuestro gabinete -si es que la gente en Chile nos elige- nuestro gabinete va a ser paritario, afirmó. “No podemos retroceder en paridad, así que nuestro gobierno va a ser paritario”.

También agregó que las regiones también serán “súper importantes”: “Que ojalá exprese la diversidad de Chile. (...) Para gobernar se requiere entender como se vive en distintas partes, en todas las comunas”.

Al ser consultado por el Partido Comunista (PC), afirmó que “ha sido parte de gobiernos anteriores” y “es un partido más en la coalición”. También realizó un llamado a la población a que “no tengan miedo, acá yo tengo independencia de criterio. Tengo una muy buena formación política y estoy profundamente comprometido con los valores de la democracia y el respeto irrestricto a los DD.HH. en cualquier lugar”.

Tensiones previas al sufragio

Los días previos a la jornada han tenido tensiones desde ambos sectores. El día de ayer, Franco Parisi publicó un video llamando a votar por José Antonio Kast, luego de una consulta interna del Partido de la Gente (PDG), Boric expresó que “no le sorprende, es algo que se veía venir”. “Pero hemos conversado con mucha gente que en primera vuelta votó por Franco Parisi, que hoy día nos está apoyando. Nos hemos encontrado en temas que son importantes para la gente”.

El diputado dijo que “está tranquilo porque creo firmemente que hemos hecho una campaña que ha sido limpia, que ha sido con propuestas, que ha sido en positivo, sin inventar y difundir mentiras”: “Confío muchísimo en la sabiduría de los chilenos, pero además de las instituciones en Chile. A diferencia de lo que han hecho desde la otra campaña, yo no voy a poner en duda ni un segundo los resultados de la elección”.

“Las instituciones y los diferentes poderes del Estado han estado a la altura de las circunstancias, y espero que ambas partes, ambas candidaturas lo estemos”, manifestó en CNN Chile.

Además, la candidatura de Boric ha recibido críticas luego de que la artista Camila Moreno cantara en una actividad: “que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el Reino”: “No es nuestro camino, nosotros tenemos un camino, como lo he recalcado, y ha sido nuestra trayectoria de paz, jamás desearía algo así a alguien. (...) Las diferencias políticas tienen que mantenerse en términos políticos y expresarse en ideas”, indicó Boric.

“Hoy día es el día de no caer en excesos de confianza, sino llamar a la gente a votar”

Al dirigirse a este encuentro con prensa local, expresó estar “feliz” y llamó a los ciudadanos a “votar con esperanza”, además con respecto a los resultados preliminares en el exterior, aseguró estar tranquilo, ya que “vimos que los resultados en el extranjero fueron buenos la vez pasada, pero no hay que confiarse”.

Al ser consultado sobre la eventualidad de tener personas de regiones si es que sale electo, afirmó: “Hoy día es el día de no caer en excesos de confianza, sino llamar a la gente a votar. Mañana discutiremos sobre el futuro gobierno. Hoy día quiero llamar a chilenos y chilenas a votar en calma, tranquilidad, en paz, con confianza: confío mucho en la sabiduría de los chilenos y chilenas y también en las instituciones, a diferencia de lo que andan diciendo por al frente”.

Si bien en la primera vuelta, la diferencia entre el candidato magallánico y su contrincante en la carrera presidencial, José Antonio Kast, fue de un margen estrecho, Boric manifestó “confiar” en los ciudadanos de la región: “Confío mucho en los Magallánicos, he sentido mucho el cariño, he trabajado mucho por esta región y por las regiones de Chile. Ha sido muy bonito, no hago esos cálculos”.

Finalmente, tras emitir su voto, el diputado realizó un llamado a asistir a sufragar. “Los quiero invitar a quienes nos están viendo en su casa, a quienes tal vez tengan dudas de si vale la pena ir a votar o no, de que piensen que la política puede ser distinta. Que acá somos nuevas generaciones que entran en la política con las manos limpias, el corazón caliente, pero la cabeza fría”, manifestó.

Para esta tarde, el abanderado de Apruebo Dignidad tiene planeado volver a la Región Metropolitana, para reunirse junto a su comando a esperar el conteo de votos en Santiago Centro.

