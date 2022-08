Boric defiende decisión de no decretar Estado de Excepción en Los Ríos y llama a parlamentarios a “no seguir polarizando” el conflicto

El Presidente, Gabriel Boric hizo frente a los cuestionamientos que surgieron a su gobierno y, en específico, a la ministra del Interior, Izkia Siches, por no decretar Estado de Excepción en Los Ríos.

El Mandatario, en un punto de prensa realizado en La Moneda, defendió la decisión adoptada, aseguró que hay que hay que tener claro que los Estado de Excepción son medidas de “ultima ratio” y llamó a los parlamentarios a “no seguir polarizando” el conflicto.

La noche de este jueves la jefa de gabinete comunicó desde La Moneda la decisión de echar pie atrás y no decretar la medida en la decimo cuarta región del país. Esto pese a que desde el martes ya se había comenzado a socializar la medida con parlamentarios y autoridades de la zona.

“Tenemos una serie de antecedentes, tanto de las distintas entidades de inteligencia de las policías, como también el análisis que hemos hecho de los grupos que operan en la zona, con los que nos parece que tomar medidas de orden público, con refuerzo de las policías, fortalecer las capacidades investigativas y enfrentar esto con claridad y también con resultados administrativos que nos den cuenta de poder llevar procedimientos, es lo más efectivo en este territorio”, aseguró Siches para justificar la decisión del Ejecutivo.

Sin embargo, según fuentes de La Moneda, explicaron que en una reunión realizada durante la mañana del jueves se indicó que por razones técnicas no debería implementarse la medida en Los Ríos, aunque la decisión final quedó en manos del comité político que se reunió durante la tarde, en donde finalmente se optó por desechar la idea de aplicar la medida restrictiva.

Esta determinación generó una serie de cuestionamientos transversales del mundo político, especialmente de parlamentarios del PS representantes de la región quienes lamentaron la determinación del gobierno. En la oposición, en tanto, los dardos estuvieron apuntados hacia la gestión de la ministra Siches.

Al respecto, Boric indicó este viernes que “nosotros siempre tenemos el deber de estar evaluando cuáles son las circunstancias en las cuales están las diferentes regiones. Y eso es lo que hacemos permanentemente y, en particular en el comité de evaluación de los jueves”.

“Lo que hemos decidido es reforzar la seguridad en Los Ríos y tuvimos conversaciones con Carabineros ayer, con los ministros sectoriales para que, en particular, en las áreas donde hemos visto más incidentes, en particular en la comuna de Máfil, podamos garantizar la seguridad de las personas”, agregó.

En esa línea, el jefe de Estado aseguró que “el Estado de Excepción no olvidemos su nombre, es una medida excepcional, es una última ratio. No podemos naturalizarlo. El rol de los militares, que es muy importante, no es el de garantizar el orden público, los militares tienen otro rol y se les pide colaboración en circunstancias específicas”. Y continuó: “Yo creo que si algo todos los chilenos se han dado cuenta es que los Estados de Excepción en sí mismo no solucionan el problema de fondo. Y acá estamos implementando un plan que se llama Buen Vivir, que justamente busca abordar las causas más profundas del conflicto”.

El Mandatario dejó claro que la posibilidad de decretar Estado de Excepción en Los Ríos es algo que se evaluará permanentemente: “Lo vamos a revisar todas las semanas, siempre que sea necesario, pero esto no puede ser por presiones. Y ahí hago un llamado también a que con los parlamentarios actuemos en función de un interés que me imagino es común, que es avanzar hacia la solución del conflicto y no seguir polarizándolo. Acá nadie quiere violencia, no la tengamos entre nosotros”, cerró.