Boric encabeza habilitación de puente industrial en Biobío: “Estamos preocupados también de las regiones”

El Presidente Gabriel Boric la mañana de este martes encabezó la habilitación del puente industrial que conecta las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén en la Región del Biobío.

El Mandatario estuvo acompañado de la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman; el delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco; el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes; el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer; y el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera

El puente industrial es una conexión vial que cruza el río Biobío y suma 6,4 kilómetros de infraestructura, de los cuales 2,52 kilómetros corresponden a un puente. Es el más largo de Chile y el cuarto sobre el río Biobío.

Se estima que serán 350.000 personas pertenecientes a las comunas de San Pedro de La Paz, Hualpén y Concepción las que se verán beneficiadas por el proyecto. La nueva conexión permitirá reducir los tiempos de traslado en hasta un 20%.

“El puente industrial del Biobío es mucho más que unos kilómetros de camino. Es una mejor calidad de vida para los habitantes de esta región tan importante para el desarrollo de Chile. Esta nueva conexión vial va a permitir ahorrar entre 45 y 50 minutos que se perdían por la congestión que existía en el trayecto y sabemos que menos tiempos de traslado es más tiempo para la familia, para los amigos, para el descanso, para el ocio”, dijo el Jefe de Estado en su discurso.

Y luego agregó: “Seguramente habitantes de regiones nos ven inaugurar nuevas estaciones de metro o diferentes obras de infraestructura en la capital. Pero quiero decirles muy claramente que estamos preocupados también de las regiones”.

Para cerrar, Boric apuntó que “la infraestructura pública pone los cimientos sobre los cuales se desarrolla el Chile del futuro, sobre los que la patria construye sus proyectos de desarrollo, sobre estos puentes se van garantizando derechos y va mejorando la calidad de vida de nuestra patria”.