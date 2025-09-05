Boric encabeza nuevo consejo de gabinete con mención a responsabilidad fiscal, denuncia de “red de bots” y multa a voto

La mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric encabezó un nuevo consejo de gabinete, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Al inicio de la reunión con sus ministros, el Mandatario entregó unas palabras, y entre otros puntos, se refirió a la responsabilidad fiscal, la supuesta “red de bots” denunciada en un reportaje televisivo y la reposición de multa al voto obligatorio.

Como primer punto, el Jefe de Estado señaló: “Quiero ratificar algo que hemos dicho en todos los tonos, y yo tengo la profunda convicción que es parte de nuestro deber con Chile, que es cuidar la responsabilidad fiscal, porque sin responsabilidad fiscal no hay progreso ni hay justicia social. No podemos hipotecar el futuro”.

“Por eso, en la elaboración del Presupuesto en el que hemos estado embarcados durante estas últimas semanas, la responsabilidad fiscal, por cierto, en conjunto con atender las necesidades de la población en temas tan urgentes como salud, vivienda, educación, y tantos otros, es parte de los principios a equilibrar y lo tenemos absolutamente claro y vamos a cumplir con este objetivo”.

Más adelante, Boric apuntó que en septiembre inician formalmente las campañas electorales: “Es un mes intenso, hemos visto cómo empiezan a desplegarse las campañas. Deseamos desde el gobierno que lo hagan en buena lid, de buena fe, poniendo los argumentos sobre la mesa respecto de las propuestas que le plantean al país".

Y luego recalcó: “Sin caer en la desinformación, en el engaño, que son prácticas que socavan la democracia y que no le hacen bien a nadie. Y hemos visto en los últimos días como están, por algunos, bastante naturalizadas. Y no queremos que la desinformación le haga daño a nuestra democracia que tanto nos costó recuperar y de la cual estamos orgullosos".

Esto, en medio del debate que generó la reciente denuncia de un reportaje de Chilevisión que apunta a campañas de odio contra Evelyn Matthei y Jeannette Jara a través de redes sociales.

“Respaldamos el acuerdo”

Tras esto, el Mandatario se refirió al proyecto que buscaba establecer una sanción de multa por no sufragar en las elecciones -acordado entre el Ejecutivo y la oposición-, pero que sufrió un revés en la Cámara de Diputados por no contar con el apoyo de las bancadas oficialistas.

“Referido al debate sobre el voto, quiero decir de manera muy explícita que como gobierno todos respaldamos el acuerdo al que llegó nuestra ministra Macarena Lobos, que ha hecho un trabajo gigante en el Parlamento para llegar a acuerdo con diferentes voluntades respecto al tema del voto y lo que conlleva también la multa”, dijo.

A eso agregó que “hay un debate que es totalmente legítimo, que es permanente en las diferentes sociedades. Si es que el voto debe ser obligatorio, si es que debe ser voluntario, cuáles son los requisitos. Pero el voto en Chile hoy día es obligatorio, y nosotros como gobierno tenemos el deber de respetarlo y hacerlo respetar. Y por lo tanto, vamos a ingresar las indicaciones que habilitan la discusión sobre la multa para los ciudadanos en el marco del voto obligatorio porque es lo que corresponde”.

“Como gobierno vamos a honrar este acuerdo al que ha llegado nuestra ministra secretaria general de la Presidencia. Además ingresaremos, es parte del acuerdo, una reforma constitucional que eleva los requisitos para el sufragio de las personas extranjeras, porque tenemos la convicción de que el Presidente de Chile, lo deben elegir con prioridad los chilenos y chilenas. Y este acuerdo supone que ambas iniciativas se tramiten de manera conjunta y sean despachadas de manera conjunta. No me cabe ninguna duda que si todos actuamos de buena fe, este acuerdo se va a cumplir”, remarcó.

El Mandatario, además, volvió a destacar el aumento del pago de la PGU e hizo un llamado a celebrar las próximas Fiestas Patrias con responsabilidad.