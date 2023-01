Boric explica dificultades de su gobierno en diálogo con influyente medio escrito de Brasil: “Cambió el ánimo de la población, que evidentemente culpa a quien está en el poder”

En una extensa entrevista con el medio brasileño Folha, el Presidente Gabriel Boric abordó su visión sobre la situación en Latinoamérica con la crisis en Venezuela, el proceso constituyente chileno tras el estallido social de octubre de 2019 y su primer año de gobierno.

“Una pregunta que tenemos que hacernos como izquierda es por qué, en qué momento, la idea de rebeldía fue apropiada por la derecha en el mundo. Y cómo podemos volver a hablarle a las grandes mayorías, y no solo a nichos separados que no dialogan. Creo que volver a tener proyectos más inclusivos, en los que las grandes sectores medios y sectores populares puedan sentirse representados, y no solo sectores específicos, es un desafío muy, muy grande para el futuro cercano”, reflexionó Boric.

Consultado por si el plebiscito de octubre en que se rechazó la propuesta de nueva Constitución fue también una votación sobre su gobierno, dijo no compartir ese análisis.

“Realizar un plebiscito sobre un gobierno que comenzó hace seis meses no es sostenible. Ahora bien, es cierto que hoy en Chile hay otras prioridades inmediatas y diversas de 2019: seguridad y aumento del costo de vida. Alta inflación de la cual el país no tenía memoria, provocado por factores internos y externos, como la guerra de Ucrania y el cierre de China. Y eso cambió el ánimo de la población, que evidentemente culpa a quien está en el poder. Pero si no somos responsables de las causas, somos responsables de afrontar sus consecuencias”, expuso.

Asimismo, el Presidente Boric desestimó la idea de que el Rechazo triunfó en octubre por la proliferación de falsas noticias sobre la propuesta de la Convención Constitucional.

“Es necesario luchar contra la desinformación porque socava la democracia, pero el resultado fue muy contundente como para atribuirlo a una sola causa”, señaló.

A continuación un resumen de los planteamientos del gobernante chileno en diálogo con el influyente medio de Sao Paulo.

Sobre la izquierda

“Nuestro objetivo debe ser mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, en lugar de tener una pureza ideológica inmaculada, que es más propia de las religiones que de la política. Es un proceso continuo, pero sin perder de vista que llegamos al poder con un proyecto transformador, que estamos reinventando la izquierda, que hay mucha esperanza puesta en esto; que los procesos son, eso sí, lentos, pero que todo largo camino comienza con un primer paso”.

El estallido social, la realidad en Chile

“Durante mucho tiempo Chile se presentó como un jaguar aparte de América Latina. El país está muy integrado a nivel mundial, con acuerdos comerciales en la región del Pacífico, desde Europa hasta América del Norte. Pero yo, como Presidente, reivindico un Chile profundamente latinoamericano. Y me interesa construir desde nuestra región para el mundo. Dentro de nuestro país hubo y sigue habiendo una profunda desigualdad. Los discursos oficiales vendían una especie de paraíso. El Presidente (Sebastián) Piñera llegó a decir que Chile era un oasis en América Latina semanas antes del estallido social”.

“Pero lo cierto es que la realidad cotidiana de los chilenos y chilenas de la clase media baja sigue siendo muy precaria. Derechos sociales que deben ser universales y garantizados por el Estado, como la salud, la educación y las pensiones, fueron privatizados. Hubo muchos abusos. El sistema de las AFP fracasó en lo más importante, que es darle buenas pensiones a la gente. Presentamos una propuesta de reforma al Congreso que incorporará elementos de solidaridad para que tengamos un sistema de seguridad social, y no un sistema meramente individualista”.

Derechos humanos: “no son patrimonio de izquierda ni derecha”

“Los bloqueos económicos terminan castigando al pueblo más que a los gobernantes. Pero me interesa defender con mucha vehemencia el respeto a los derechos derechos humanos, que son avances civilizatorios y, por tanto, no son patrimonio de izquierda ni derecha. Tenemos que defenderlos estrictamente. Esto va para Nicaragua, Estados Unidos, Chile, Israel, China. Válido para Rusia. No podemos tener un doble discurso. Pero nunca había habido una crisis migratoria así, en que más de 6 millones de venezolanos salieron de su país en condiciones sumamente precarias. En Chile ya recibimos a más de 500 mil venezolanos, y tenemos 20 millones población. En Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, recibiste, creo, 350 mil venezolanos. Tuvo un gran impacto para nosotros, así como para Perú y Colombia. Es algo que no vamos a resolver solo dentro de nuestras fronteras nacionales”.

Proceso constituyente, “modificar permanentemente las instituciones, pero no destruirlas”

“La derrota en el plebiscito fue clara, contundente y plenamente reconocida para nosotros. La mayoría de los chilenos quiere la transformación, pero sin perder lo que alguna vez fue conquistados. Y vio con mucha incertidumbre lo que se proponía. Por lo tanto, es necesario avanzar con más certeza en base a lo que ya hemos logrado. Es necesario modificar permanentemente las instituciones, pero no destruirlas. No empieces de cero. Ha sido una experiencia de aprendizaje. También valoro el hecho de que, en Chile, los problemas y contradicciones de democracia se resuelven con más democracia. Y todo el arco político chileno reorientó el proceso. Si todo sale bien y el pueblo de Chile así lo desea, tendremos una nueva Constitución a finales de este año. Lo que dice mucho, de nuevo, de la madurez de nuestras instituciones”.

“Sí. Será un proceso con más contrapesos. Queríamos una versión más directa de la democracia. Pero bueno, tuvimos el resultado del referéndum. Y no podíamos insistir exactamente en lo mismo. No podemos pretender ser vanguardia sin escuchar los resultados de la mayoría. Y el 62% rechazó (el texto presentado de una nueva Constitución) ¿Cómo procedemos? ¿Persisto absolutamente en mi posición original o soy capaz adaptarme a la nueva realidad y aun así lograr mi objetivo, que es tener una nueva Constitución, democrática y legítima? Yo, como Presidente de la República, prefiero un acuerdo imperfecto a no tener cualquier acuerdo”.

Jair Bolsonaro: “me acusó de quemar el Metro, me pareció ridículo”

“No recibió a nuestro embajador (Sebastián Depolo). Y me acusó de quemar el Metro, me pareció ridículo. Y habló más de él que de mí”.

“No hace falta decir que el resultado de las elecciones también fue sorprendente. Necesitamos entenderlo y no ignorar la alta votación que obtuvo el candidato derrotado. En las elecciones de 2006, Lula y (Geraldo) Alckmin tenían, en la segunda vuelta, cerca del 90% de los votos. Y hoy los dos, aliados, alcanzan el 51%. Una opción tan antihumanista como la de Bolsonaro consiguiendo una votación tan alta es motivo de preocupación. Y eso invita a todos los que creemos en la democracia a cuestionarnos cómo estamos actuando. Porque hay una amenaza que es real. Una amenaza de los que no creen en la ciencia, de los que no creen en la democracia, de los que no respetan los procedimientos mínimos. El hecho de que se fuera y no participara de un momento tan importante como el cambio de mando también habla de eso. Es una falta de respeto a la diversidad ya la historia. Entonces, recibimos la elección de Lula con esperanza y mucha alegría. Y preocupación por el crecimiento de estos sectores antihumanistas”.

¿Golpe en Brasil y respuesta?

“Hubo una gran incertidumbre cuando, el día de las elecciones, vimos imágenes de la Policía Militar (en realidad, la Policía Federal de Carreteras, explican en el medio) deteniendo los autobuses que transportaban a los votantes de Lula. Luego vino el bochornoso silencio de Bolsonaro y las manifestaciones de sus seguidores frente al cuartel. Incluso pidieron ayuda a extraterrestres. Todo esto generó preocupación. Pero nosotros en Chile tenemos mucha confianza en las instituciones. Y en Brasil respondieron democráticamente, en particular el Supremo Tribunal Federal. Todavía había una gran confianza en el pueblo brasileño. Confianza en que, por su movilización, no habría lugar para algo de estas características”.

“Desinformación”

“Estamos comprometidos a encontrar un equilibrio entre la lucha desinformación y garantizar la libertad de expresión. Combatir la desinformación no puede significar una especie de distopía orwelliano, crear un ministerio de la verdad para que los que están en el poder definan lo que es correcto y lo que no lo es. Necesitamos un ecosistema mediático donde haya pluralidad de visiones y también una relación de hechos que pueden ser certificados. Nuestra vocera de gobierno, Camila Vallejo, inició un proceso de estudio y debate público sobre el tema que ya ha presentado en la OCDE”.

Sobre Irina Karamanos

“Ella es la compañera del Presidente y eso claramente no va a terminar. Seguiremos siendo pareja, e Irina seguirá acompañándome en actividades. Pero ella tiene todo el derecho de perseguir su desarrollo personal y profesional como le sea conveniente. Irina quería alejarse del aspecto institucional de Primera Dama, en el que había una oficina en el Palacio y seis fundaciones bajo su responsabilidad de orquestas juveniles, de artesanías, de reciclaje tecnológico, jardín de infantes, con siete sindicatos y miles de los niños y una fundación cultural. Fue presidenta de estas fundaciones por el solo hecho de ser la compañera del Presidente. Es muy evidente que una persona, por muy buena que sea, no tiene la competencia para presidir seis fundaciones de esta calidad. Los transfirieron a un ministerio e Irina terminó con el rol de Primera Dama que existió por el simple hecho de ser la compañera del Presidente. Irina impulsó una modernización de las instituciones para elevar el nivel de funcionamiento del Estado. Ahora va a retomar su carrera profesional. Y seguiremos siendo compañeros y seguirá contribuyendo a nuestro proyecto político desde otro espacio”.