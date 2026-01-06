Boric recibe en La Moneda a Gloria Ana Chevesich, nueva presidenta de la Corte Suprema

A las 9.00 horas de este martes, el Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

El Mandatario recibió en audiencia a la nueva líder del máximo tribunal junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

Tras la reunión, Boric escribió en su cuenta de X: “Junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, recibimos en el Palacio de La Moneda a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Mis felicitaciones a la primera mujer en asumir este cargo tan importante para nuestro país”.

La nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich junto al Presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

A las 13.00 horas, el Jefe de Estado junto a autoridades de gobierno participará de la ceremonia de asunción de Chevesich, que se desarrollará en el Palacio de Tribunales.

Previo a la cita con Boric en Palacio, a eso de las 8.00 horas, la nueva presidenta de la Corte Suprema hizo ingreso por primera vez al Palacio de Tribunales como máxima autoridad del Poder Judicial.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se reúne con el Presidente Gabriel Boric.

Chevesich es la primera mujer en asumir como presidenta de la Corte Suprema, tras ser escogida por unanimidad por el Pleno para encabezar el máximo tribunal durante el bienio 2026-2027.