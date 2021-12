Boric se desmarca de acusación de Siches y Jadue respecto a “operación y boicot” del gobierno por falta de transporte: “Yo no estoy haciendo esa denuncia”

“Yo no estoy haciendo esa denuncia”.

Esta fue la respuesta que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric entregó al ser consultado sobre si tenía alguna denuncia en concreto respecto a que desde el gobierno se trate de obstaculizar el proceso eleccionario ante la falta de buses en la capital.

Su jefa de campaña y el alcalde de Recoleta, Izkia Siches y Daniel Jadue, respectivamente, más temprano habían acusado “operación y boicot” del gobierno ante la falta de buses Red en algunas comunas.

De hecho, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, negó las acusaciones y emplazó a Boric a que “diga si está de acuerdo o no que acá hay una operación”.

Al respecto, y en su llegada a Santiago desde Punta Arenas donde acudió a votar, el frenteamplista indicó que “yo no estoy haciendo esa denuncia. Lo que hemos visto y la información que nos ha llegado es que hay mucha gente que no está teniendo acceso a transporte público en un día particularmente importante cuando debiera. Yo no atribuyo intenciones, eso corresponderá después”.

Y agregó que “estoy preocupado por el tema de las aglomeraciones paraderos, espero que sea un tema que se soluciones. Hago un llamado a todos los vecinos a ser solidarios, a la gente que pueda que lleve a gente a votar independiente de por quién vote, esto no es solamente por nosotros es por la democracia”.