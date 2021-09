Boric sobre impugnación de candidaturas parlamentarias de Apruebo Dignidad: “Es un problema de la plataforma del Servel que se solucionará los próximos días”

“Quiero darle mucha tranquilidad a quienes nos están escuchando. Este es un tema que nosotros estábamos en conocimiento”, dijo esta mañana Gabriel Boric, candidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad, sobre las 96 candidaturas de su lista parlamentarias que fueron impugnadas por el Servel.

Ayer jueves, la entidad publicó una resolución en la cual anunciaron las postulaciones al Congreso que fueron aceptadas y rechazadas. De ellas, un total de 226 fueron objetadas, 96 corresponden a Apruebo Dignidad, y 90 al Frente Social Cristiano (Republicanos).

Esta mañana, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, se refirió a la situación que puso en vilo la carrera parlamentaria. “Lo que nos han transmitido desde el Servel es que es un problema de la plataforma, y por lo tanto, todas las candidaturas parlamentarias de Apruebo Dignidad se inscribieron en tiempo y forma. Se va resolver los próximos días”, dijo el diputado por Magallanes.

“Es un detalle muy técnico. Hay regiones donde no todos los partidos están legalizados. Los partidos deben estar en tres regiones consecutivas u ocho discontinuas, y hay regiones donde no todos los partidos están constituidos legalmente y por lo tanto los partidos no firman. Servel estaba exigiendo por la plataforma que los partidos no constituidos en todas las regiones también firmaran”, explicó Boric.

“Pero es un tema medio enredado técnicamente, y se va resolver los próximos días. Confío en que se va resolver”, concluyó al respecto.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, en tanto, manifestó que cree que “la gran mayoría de las candidaturas, el 90%, debería salvarse, porque no hay grandes problemas de fondo”.

En la misma línea de lo planteado por Boric, Tellier dijo: “En el caso de diputados y diputadas de Apruebo Dignidad, hubo distritos donde no firmaron todos los partidos de la nómina de candidatos, pero eso se debe a un problema administrativo, porque la plataforma no permitía que los partidos no constituidos en esas regiones pudieran firmas. Eso se puede arreglar. Me parece a las 11 hoy hay una reunión con el Servel”.

“Y en el caso de la senatorial del Partido Comunista, pasó que se incumplió con la norma de paridad de género. Eso, porque se cayó alguna candidatura a última hora. Tenemos cuatro días para solucionar eso, o subir más candidatas o bajar candidatos. Estamos conversando con los compañeros y compañeras de las respectivas circunscripciones”, añadió el diputado comunista.

A través de Twitter, dos candidatos por Apruebo Dignidad -Daniel Núñez por el Senado, y Ricardo Celis a diputado-, manifestaron su intención de realizar las apelaciones y subsanaciones correspondientes.

“Que la derecha y los corruptos no saquen cuentas alegres. Iré al Senado y estaré en la papeleta el 21 Noviembre. Tenemos 4 días hábiles para subsanar inconveniente en cuota de género y validar candidatas-candidatos comunistas al senado”, dijo Daniel Núñez.

Las ocho candidaturas del Partido Comunista fueron rechazadas debido a que, según detalla Servel, “dicha colectividad no dio cumplimiento al porcentaje de sexos exigido, correspondiente a que tanto los candidatos hombres (6) como las candidatas mujeres (2) no podrán superar el sesenta por ciento de total declarado (75% y 25% respectivamente)”.

Por su parte, Ricardo Celis, expresó: “Según Servel, mi candidatura ha sido rechazada por no haber presentado declaración de autorización a abrir la cuenta bancaria, por el Servel. Sin embargo, sí lo hice, y por ello voy a apelar al TER (hay cinco días para hacerlo)”.