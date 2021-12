Boric sobre investigación del Servel al PDG por depósitos en cuentas personales: “No voy a cambiar mi posición en función de votos”

El abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió este miércoles a la investigación iniciada por el Servicio Electoral (Servel) al Partido de la Gente (PDG), luego de que sus propios militantes y adherentes denunciaran la solicitud por parte de la directiva de depósitos que terminaron en cuentas personas de dirigentes regionales y nacionales de la colectividad.

Tras la presentación de su nueva agenda económica realizada en la Biblioteca Municipal Pablo Neruda, en Independencia, el aspirante frenteamplista condenó los hechos y declaró que “en estas cosas hay un solo estándar, sea quien sea quien cometa los delitos, sea alguien de nuestras filas o sea de otra. En eso yo no voy a hacer diferenciación (...) acá tenemos que actuar total transparencia”.

“Creo que el financiamiento irregular de la política o el mal uso de los recursos públicos es inaceptable, venga de donde venga, y en eso yo no voy a cambiar mi posición en función ni de votos, ni de quién sea el candidato, ni de quién sea el afectado”, sentenció Boric.

El hecho que se dio a conocer el martes por la noche debido a una investigación realizada por Ciper Chile, habría ocurrido previo a que se constituyera legalmente la colectividad. De acuerdo con lo informado, mediante la resolución 1.132 del 11 de noviembre de 2021, el Servel inició “un Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) a raíz de diversas denuncias que dan cuenta de la solicitud de recursos a adherentes y militantes recibidas en cuentas corrientes de los dirigentes del partido”.

En el marco de sus declaraciones, el aspirante a La Moneda fue consultado sobre su eventual participación en el programa Bad Boys que transmite el excandidato presidencial Franco Parisi, quien también lidera el PDG.

“Hemos ido conociendo cada día diferentes antecedentes. Hay un tema que lo he señalado, creo que uno tiene el deber de escuchar a las diferentes candidaturas, a las diferentes propuestas, pero a la vez eso no se puede hacer relativizando, como hizo el otro candidato José Antonio Kast, la importancia de una deuda de alimentos (...). Acá no hay nada que aclarar, hay una sentencia judicial y la sentencias se cumplen”, señaló Boric.

En esa línea, aseguró que aún están evaluando con su equipo su participación en el programa, pero espera “a la brevedad dar una resolución”.

La invitación a Bad Boys, realizada por Parisi, se da en el marco de la búsqueda de adherentes que tanto Boric como su contendor José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) deben realizar de cara a la segunda vuelta presidencial. Esto, se suma a la consulta digital ciudadana que realizará el partido y que tendrá entre sus opciones a ambos candidatos. Según indicaron desde la dirigencia, el resultado de esta permitiría definir una “postura institucional, sin embargo, no será vinculante.

“Todas las rendiciones están en orden”

Tras conocerse la resolución del Servel, el partido liderado por Parisi desmintió los hechos y aseguró que “todas las rendiciones están en orden”.

“Hemos tenido las puertas abiertas para cualquier pregunta o investigación. Todas las rendiciones están en orden, corresponden 100% y han sido las más austeras en años en la política nacional. Una vergüenza que intenten enlodar una campaña ciudadana”, sostuvieron.