Boric sobre tensión al interior de Chile Podemos Más: “Yo no voy a apuntar con el dedo ni hacer leña del árbol caído de lo que está pasando con Sebastián Sichel”

Las últimas semanas la campaña del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sufrió una baja que se ha visto reflejado en encuestas que lo posicionan en el tercer y cuarto lugar de las preferencias de cara a las presidenciales de 2021; y en descuelgues a su candidatura por parte de militantes de su sector, como el senador Claudio Alvarado y el diputado Cristián Labbé, ambos UDI, en favor de José Antonio Kast.

Un escenario que ha provocado tensión al interior de la coalición, a lo que se sumó las declaraciones de ayer del exministro de Desarrollo Social, con las que emplazó a las colectividades de su pacto: “Quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer: que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde querían estar (...) aquellos que estuvieron acá cuando les convenía y que se dan vuelta hoy día simplemente porque no son capaces de cumplir su palabra”.

Esta mañana, en el marco de una reunión con pescadores de Caleta Portales en Valparaíso, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, marcó distancia del bloque oficialista, destacando que pertenece a una “coalición unida” y que “en campaña es muy difícil no cometer errores, yo también los he cometido”.

“Más allá de las peleas que tengan en la derecha, en Apruebo Dignidad tenemos una coalición que está unida, estamos trabajando en conjunto por llevar adelante las transformaciones que Chile necesita en dignidad, con certeza y la convicción de que podemos construir un país más justo”, comenzó Boric.

“Si en la derecha se están peleando, bueno, nosotros queremos estar más allá de esas peleas. (Queremos) hacerle propuestas al pueblo de Chile para mejorar nuestra salud, mejorar las condiciones laborales, descentralizar, que no siga habiendo salud para ricos y pobres, mejorar las listas de espera; en eso estamos trabajando, y no meternos en las peleas de la derecha”, expresó el diputado por Magallanes.

Consultado por uno de los argumentos del senador Alvarado, en el que apuntó a errores en la campaña de Sichel que lo motivaron a optar por Kast, Boric manifestó: “En esto me quiero salir y despercudir de las palabras aprendidas. En campaña es muy difícil no cometer errores, yo también los he cometido. Lo importante es ser consistente con las propuestas y si uno encarna la voluntad de transformación del pueblo de Chile hoy día”.

“Yo no voy a apuntar con el dedo ni hacer leña del árbol caído de lo que está pasando con Sebastián Sichel. Lo que me importa es cómo nosotros pongamos más esfuerzo, ganas y convicción, y tratar de hacer carne a las propuestas para un país más digno y justo”, agregó.

Respecto a los apoyos al candidato de Republicanos, José Antonio Kast, y los respaldos públicos que ha recibido las últimas horas, el abanderado de Apruebo Dignidad expresó que “Hay un sector del país que legítimamente cree que no hay que avanzar en transformaciones, que es el sector del rechazo en el plebiscito. Que cree que hay que cerrar el ministerio de la mujer, que cree que hay que construir zanjas, que cree que es posible darle más atribuciones la presidente para que tenga más poder del que tiene hoy día, para que en situaciones excepcionales pueda detener a personas en lugares desconocidos; como lo son las propuestas que tiene en su programa José Antonio Kast”.

“Nosotros vamos por otra línea, la línea de establecer más derechos con seguridad, combatir la incertidumbre, el narcotráfico, las listas de espera… En eso estaremos más enfocados, más que en la campaña de miedo y desinformación que lleva adelante el candidato de la derecha”, concluyó al respecto.