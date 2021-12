Boric tras anuncio de Piñera por Pensión Garantizada Universal: “Va en la dirección correcta”

Esta noche, el abanderado presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, valoró el anuncio del Presidente Sebastián Piñera en torno al proyecto de ley que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU) para el 90% de los adultos mayores.

En el programa Candidato llegó tu hora, el candidato aseguró preliminarmente que la noticia entregada en cadena nacional por el mandatario “va en la dirección correcta”, aunque prefirió no manifestarse si votará a favor o en contra, debido a que aún no conoce el fondo de la propuesta del Ejecutivo.

“Vengo llegando al canal, la propuesta la anunció (Piñera) hace 40 minutos, creo que sería irresponsable de mi parte dar una respuesta definitiva a un proyecto de reforma estructural de pensiones (…) Pero me parece que va en la dirección correcta, es parte de lo que nosotros hemos incorporado, seguramente vamos a tener diferencias en la gradualidad, en el modo de administración, pero aumentar las pensiones tiene que ser un consenso que yo esperaría sea transversal a toda la clase política y en eso tenemos que construir grandes acuerdos. Yo recojo ese llamado, ese titular, vamos a estudiarlo, hemos estado bien acostumbrados a la letra chica de este gobierno, pero el titular va en la dirección correcta”, aseveró.

Asimismo, reiteró que, en su programa presidencial, las jubilaciones aumentarán a los 250 mil pesos, ya que lo que le importa a la gente es que “sus pensiones mejoren”.

“Acojo el llamado de mejorar las pensiones de manera urgente para todas las personas que nos están viendo y me alegro que ahora, a diez días de la elección, haya una nueva iniciativa para eso, más allá de que el gobierno hace rato que está haciendo campaña por su candidato José Antonio Kast. Pero, más allá de eso, lo que le importa a la gente es que sus pensiones mejoren. Hoy el promedio de las pensiones en Chile es de 288 mil pesos, para las mujeres es inferior aún, 208 mil pesos. Tenemos una propuesta de aumentarla inmediatamente a 250 mil pesos”, aclaró.

Pese a ello, fue consultado sobre las declaraciones emitidas por la economista y asesora del parlamentario magallánico, Stephany Griffith Jones, quien hace unos días sostuvo que las pensiones podrían llegar “tal vez” a los 225 mil pesos, de forma gradual y dependiente de cuánto recaude la reforma tributaria, a lo que Boric explicó que últimamente se han recibido propuestas económicas de los equipos que trabajaron con otros excandidatos y del Consejo Asesor Académico para impulsar la reforma tributaria que formula el candidato, con el fin de alcanzar la propuesta de campaña.

“Es muy importante que gastos permanentes se financien con ingresos permanentes, porque al final sería vender humo y la gente lo que menos quiere es que se creen expectativas que después no se pueden cumplir. Nuestra propuesta es de 250 mil pesos, pero depende de que la reforma tributaria que estamos proponiendo y donde hoy recibimos las propuestas de nuestros equipos económicos que trabajaron en conjunto con los de Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste pueda efectivamente recaudar (…) Hoy recibimos una propuesta de nuestro Consejo Asesor Académico en materia económica, y una cosa que nos plantea, que es muy importante, es que en particular el primer año tenemos que ser muy responsables siempre con el gasto fiscal, hay un sobrecalentamiento de la economía donde la productividad no ha estado al nivel del consumo interno y tenemos que poder atemperarla para que no tenga efectos negativos en quienes nos ven en sus casas”, arguyó.

Consultado por los dichos de otra de sus asesoras, Claudia Sanhueza, sobre el Fondo de Seguridad Social, quien precisó que el trabajador no tendrá propiedad sobre el nuevo ahorro, sino que tendrá derecho a la seguridad social, el abanderado por Apruebo Dignidad especificó que “entiendo que esa es una preocupación, pero hemos revisado ese aspecto de la propuesta y en lo que hemos coincidido con los diferentes especialistas es que la pensión en caso de muerte del titular tiene que ser heredable en la modalidad actual de rentas vitalicias con las reglas que existen hoy respecto a eso. Lo importante es que la gente sabe que las AFP no han dado el ancho y que son parte del problema”.

Finalmente, referido a si las personas podrán solicitar sus fondos en caso de enfermedad terminal, Boric sentenció que “estoy de acuerdo con que es un proyecto que se está tramitando en el congreso, lo aprobamos en primera instancia en la Cámara de Diputados, me parece que es razonable y es algo que yo mantendría”.