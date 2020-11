Cámara Alta rechaza indicación con propuesta de senador Galilea sobre escaños reservados para pueblos originarios

El Senado discutió este miércoles el proyecto que establece escaños reservados para representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional, rechazando una indicación del oficialismo. Este jueves va a continuar el debate.

“Dejemos de lados las caricaturas, no sigamos diciendo que aquí hay unos malos y por otro lado los buenos”, planteó el senador UDI Juan Antonio Coloma durante el debate, insistiendo en que el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, fijó la cantidad de integrantes de la convención.

La posición de Chile Vamos fue explicada horas antes por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que consultado por el tema esgrimió que “estamos por los escaños reservados pero dentro de los 155 cupos que, mayoritariamente, los chilenos que votaron en el plebiscito aceptaron”.

Al iniciarse el debate este miércoles, las discusiones se centraron en definir el quórum que requiere para su aprobación el proyecto. Finalmente, los senadores respaldaron por mayoría de 22 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención, que la norma sea visada por un quórum de 3/5 (26 votos en la Cámara Alta).

Por otra parte, el senador Rodrigo Galilea presentó una indicación para establecer 15 escaños reservados para pueblos indígenas dentro de los 155 cupos de convencionales constituyentes. “La propuesta es mesurada, responsable y ajustada a los acuerdos”, aseguró la senadora Carmen Gloria Aravena.

Los senadores opositores rechazaron la iniciativa oficialista por 21 votos en contra y 20 a favor. “Yo voto en contra con la esperanza de tener una integración plena de los pueblos originarios en el proceso constituyente”, dijo el senador Alfonso de Urresti.

En votación dividida el jueves 29 de octubre la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó una indicación que establecía 24 escaños adicionales para representantes indígenas.

Gobierno y oposición de hace semanas buscaban concretar un acuerdo transversal para garantizar los escaños reservados a primeras naciones en la instancia que va a redactar una nueva Carta Magna para Chile.

Las negociaciones en las que participó el presidente de la Comisión de Constitución Alfonso de Urresti, junto a Francisco Huenchumilla (DC), Luz Ebensperguer (UDI), Rodrigo Galilea (RN), además de algunos parlamentarios de La Araucanía, como Felipe Kast (Evópoli) y la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar- habían llegado a punto muerto el viernes 16 de octubre, cuando se quebró la mesa entre el gobierno, Chile Vamos y la centroizquierda.

Montes contra Guillier

El senador Alejandro Guillier llamó a sus pares a que “guarden la calculadora”. El legislador opositor advirtió que la ciudadanía podría percibir que el proceso se está dilatando a propósito y se agotan los tiempos. “Nos van a acusar a todos de no haber estado a la altura de las circunstancias”, señaló.

“A mí me cuesta entender los términos de la pasión del senador Alejandro Guillier cuando él dijo que todo este proceso constituyente había sido diseñado para salvar a Sebastián Piñera, yo no entiendo, no me son consistentes estas dos cosas”, dijo Carlos Montes, recordando declaraciones pasadas del senador por Antofagasta sobre el acuerdo de noviembre del año pasado.