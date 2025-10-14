Cámara de Diputados aprueba resolución que tipifica como genocidio los actos de Israel a la población de Gaza

La Cámara de Diputados aprobó con 48 votos a favor, 27 en contra y 15 abstenciones la resolución que reconoce el genocidio en la Franja de Gaza, y pide al gobierno suspender vínculos con la industria bélica israelí.

La solicitud es de autoría de los siguientes parlamentarios: Ana María Gazmuri, María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Jorge Brito, Camila Musante, Hernán Palma, Consuelo Veloso, Gael Yeomans, Luis Alberto Cuello, Marcos Ilabaca.

En dicha resolución se solicitó que se tipifiquen los hechos realizados por Israel a la población de Gaza como un genocidio según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Junto con ello, se solicita la disolución de los vínculos con la industria bélica israelí considerando realizar embargo militar y comercial. En especifico, en el escrito apuntan a la “suspensión de la compra y venta de armas y sustancias para la fabricación de material bélico, poner fin a la fabricación y/o cadenas de suministro en conjunto”.

“No renovar los contratos con empresas israelíes o con aquellas empresas que, teniendo sede en otros países distintos de Israel, mantengan participación en su propiedad de empresas israelíes o del Estado de Israel o con empresas que estén vinculadas de algún modo con el abastecimiento de material y sustancias utilizadas para atacar física y/o psicológicamente a la población palestina”, indican como otra petición.

Cabe recordar que Gabriel Boric, en su último discurso presidencial el 1 de junio pasado, anunció el embargo de armas israelíes, además el mandatario comprometió instruir el retiro de agregados militares chilenos de dicho país y suspender la participación de Israel en la tradicional feria Fidae.