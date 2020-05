Cámara de Diputados suspende sesión por caso positivo de Covid-19 de hija de funcionario

La Cámara de Diputados suspendió su sesión de este jueves tras reportarse un caso positivo de coronavirus Covid-19 de la hija de un funcionario.

El funcionario es un abogado que trabaja en dos comisiones y que estuvo en contacto con 18 legisladores.

Según informó el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, se decidió suspender la sesión a la espera del resultado de los exámenes al funcionario.

La sesión ordinaria de este jueves estaba citada de 10.00 a 13.00 horas para analizar, entre otros asuntos, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y el proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones.

“Él cumplió todos los protocolos establecidos por la Cámara de Diputados, establecidos además por el Ministerio de Salud. La hija de él se hizo el examen el sábado, tuvo los resultados el día lunes, él informó inmediatamente el martes y el martes existió una cuarentena preventiva. Hoy se hizo el examen de PCR, estamos a la espera de eso”, explicó el diputado Paulsen en entrevista con 24 Horas, refiriéndose al funcionario.

El presidente de la Cámara resaltó la importancia de los proyectos en tabla, pero advirtió que “no podemos arriesgar a funcionarios, no podemos arriesgar a los parlamentarios, podemos estar dentro de un foco de contagio masivo de personas y no queremos que eso ocurra”.

Paulsen explicó que no se puede impedir a los parlamentarios asistir al Congreso y se decidió suspender para no arriesgar que más de 50 legisladores acudieran a la sala y “al no tener la unanimidad para hacer la sesión cien por ciento telemática”.